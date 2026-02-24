Раненый боец СВО отстрелил себе ногу автоматом, чтобы выжить

Tекст: Алексей Дегтярёв

Федорову 39 лет, ему пришлось самостоятельно провести операцию в полевых условиях, инцидент произошел во время боев за населенный пункт Нью-Йорк в ДНР, передает RT.

Вывоз раненых был невозможен из-за сражений. У мужчины началось заражение крови после серьезного увечья.

«Ногу разорвало в двух местах. Где-то прошло пять-шесть или семь дней. У меня все загноилось... Автомат беру и стреляю в ногу. Около 20 раз выстрелил, в кость попасть не мог. Потом попал», – рассказал военный.

Выжить штурмовику помогли мысли о родителях и поддержка сослуживцев, которые все это время находились рядом. Спустя десять дней Александра удалось эвакуировать. Позже боец добавил, что сдержал данное матери обещание вернуться.

В 2024 году российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, решил самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови.