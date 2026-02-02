Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?11 комментариев
Третий модуль «Школы мэров» посвятили стратегиям развития муниципалитетов
В Доброграде начал работу третий обучающий модуль для участников шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров», где рассматриваются вопросы муниципального развития.
Запуск третьего модуля программы развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров» во Владимирской области состоялся 2 февраля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и поддерживается Администрацией президента РФ, ВШГУ Президентской академии и ВАРМСУ. В ней принимают участие около 80 человек из 70 регионов, среди которых 45 глав муниципалитетов и 19 заместителей глав.
Директор ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко заявил: «Уверен, что визит во Владимирскую область запомнится участникам надолго, ведь они узнают об успешных кейсах и смогут в дальнейшем применить полученные знания на практике в своих регионах». Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на открытии рассказал о перспективах развития городов, благоустройстве, промышленном росте и решении кадровых вопросов.
В течение модуля участники узнают о механизмах создания условий для развития инфраструктуры, обновления территорий, расселения аварийного жилья и вовлечения населения в стратегическое планирование. Среди спикеров – федеральные и региональные эксперты, представители органов власти.
Глава Доброграда Алексей Сипач, выпускник «Школы мэров», проведет экскурсию по общественным пространствам города и расскажет о лучших управленческих практиках. Запланирована также встреча с предпринимателем Владимиром Седовым, который представит свой вклад в развитие города.
Участники программы посетят Суздаль, где вместе с мэром Романом Кавиновым ознакомятся с объектами благоустройства, возложат цветы к Вечному огню и проведут встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. «Школа мэров» уже выпустила 316 слушателей, которые реализуют проекты по благоустройству и развитию инфраструктуры в своих муниципалитетах.
В настоящее время по поддержке Администрации президента РФ реализуется ряд образовательных программ для муниципальных служащих, включая «Школу муниципальных команд», «Цифровой университет муниципалитетов» и «Международную школу муниципального лидерства». Все программы ориентированы на практикоориентированное обучение и оперативное применение знаний в работе.