Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не намечен.
«Разговора двух президентов, президентов России и США, пока не планируется», – заявил Песков, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.