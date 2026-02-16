Премьер Грузии определил круг задач для главы секции интересов в России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Александр Цуладзе – опытный человек, был министром образования, поэтому мы приняли соответствующее решение о его назначении, – отметил глава грузинского кабмина. – У нас нет дипломатических отношений, есть торгово-экономические. Вот по этой данности будет работать секция интересов в Российской Федерации».

Председатель правительства также отметил, что «коммуникаций по вопросу дипломатических отношений с Россией и восстановления железнодорожного сообщения не было».

«Если будут новости, мы сами предоставим их общественности», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Александр Цуладзе, в прошлом – министр образования Грузии, а также судья Верховного суда страны, возглавил секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России в январе.

Александр Цуладзе сменил в этой должности бизнесмена Мамуку Мерквиладзе, соучредителя компании «Поти-Транстерминал».

Швейцария выполняет функции посредника между Россией и Грузией после войны-2008 и разрыва Тбилиси дипломатических отношений с Москвой.

Пост главы Минобразования Грузии Цуладзе покинул в июне 2025 года, проработав на нем с октября 2024 года.