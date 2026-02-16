Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Премьер Грузии определил круг задач для главы секции интересов в России
Новый глава секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России Александр Цуладзе сконцентируется на торгово-экономических вопросах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Александр Цуладзе – опытный человек, был министром образования, поэтому мы приняли соответствующее решение о его назначении, – отметил глава грузинского кабмина. – У нас нет дипломатических отношений, есть торгово-экономические. Вот по этой данности будет работать секция интересов в Российской Федерации».
Председатель правительства также отметил, что «коммуникаций по вопросу дипломатических отношений с Россией и восстановления железнодорожного сообщения не было».
«Если будут новости, мы сами предоставим их общественности», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Александр Цуладзе, в прошлом – министр образования Грузии, а также судья Верховного суда страны, возглавил секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России в январе.
Александр Цуладзе сменил в этой должности бизнесмена Мамуку Мерквиладзе, соучредителя компании «Поти-Транстерминал».
Швейцария выполняет функции посредника между Россией и Грузией после войны-2008 и разрыва Тбилиси дипломатических отношений с Москвой.
Пост главы Минобразования Грузии Цуладзе покинул в июне 2025 года, проработав на нем с октября 2024 года.