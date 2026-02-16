Во Владивостоке загорелся частный зоопарк

Посол России заявил о захвате Канадой самолета Ан-124 «Волга-Днепр»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вопрос с лайнером все еще решается в правовом поле, а стороной защиты выступает собственник борта, сказал дипломат, передает РИА «Новости».

«Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы», – сказал он.

Глава дипмиссии добавил, что говорить о конкретных ответных шагах со стороны Москвы пока рано. Сначала необходимо дождаться, пока будут исчерпаны все правовые возможности внутри канадской юрисдикции.

При этом посол подчеркнул, что Оттава намеренно заманила самолет, чтобы затем состряпать ложные основания для ареста. Степанов назвал такие действия незаконными и заявил, что воздушное судно должно быть безусловно возвращено законному владельцу.

Россия заявляла, что арест самолета Ан-124 в Торонто – это акт пиратства.

Компания «Волга-Днепр» подавала в суд на Канаду из-за действий с арестованным самолетом.

В сентябре канадские власти начали техническую проверку конфискованного самолета.