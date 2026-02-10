Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Профессор Вахрушев раскрыл причину подземных толчков на Кубани
Подземные толчки на юге России произошли из-за разрядки напряжения, накопившегося при сдвигах в земной коре, заявил профессор КФУ имени Вернадского Борис Вахрушев.
Сейсмическая активность стала следствием тектонических сдвигов с участием Африкано-Аравийского континента и Восточно-Европейской платформы, указал ученый, передает РИА «Новости».
«Происходит накопление напряжений, происходит разрядка. Видимо, где-то произошел сдвиг», – пояснил эксперт.
Ученый добавил, что в Причерноморье наблюдается «понтийский эффект», когда давление идет с юга на север. При этом самая разрушительная разрядка приходится на Турцию, Грецию и Италию, а в районе Крыма она значительно слабее.
Напомним, на Кубани вечером 9 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое зафиксировали в 2.21 мск в 35 км к северо-западу от Новороссийска, при этом очаг залегал на глубине 10 км.
Кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева объясняла, что небольшие подземные толчки в регионе помогают снижать сейсмическое напряжение и позволяют избежать более мощных землетрясений в будущем.