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В Риме стартовали кинопоказы евразийской премии «Бриллиантовая бабочка»
В Русском доме в Риме открылись показы фильмов премии «Бриллиантовая бабочка»
Программа показов фильмов-участников Открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» открылась в столице Италии демонстрацией российской картины режиссера Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки».
Мероприятие проходит в Русском доме в Риме при содействии посольства России в Италии. Первоначально фестиваль планировалось провести в римском кинотеатре Cinema Barberini, однако площадка в последний момент отказалась предоставить залы из-за давления со стороны антироссийски настроенных политиков и украинских ассоциаций, передает РИА «Новости».
«Если зритель с одной площадки переходит на другую, то лишь бы он перешел, лишь бы он видел кино», – заявил Андрей Зайцев.
Советник-посланник посольства России в Италии Михаил Российский отметил, что показы удалось организовать вопреки искусственно созданным трудностям. Он добавил, что создание кинопремии «Бриллиантовая бабочка» стало одним из следствий глобальных международных перемен, находящих отражение в культуре и искусстве.
В программу кинопоказов, которые продлятся до 21 ноября, вошли шесть картин. Помимо работ из России, Сербии и Болгарии, итальянским зрителям представят фильмы из Эфиопии, Кубы, Туркменистана и Пакистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор Русского дома в Риме Дария Пушкова заявила о юридических последствиях для владельцев кинотеатра Cinema Barberini.
Во вторник это учреждение отказалось предоставлять залы для фестиваля российского кино после протестов.