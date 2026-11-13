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Bloomberg: Компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре
Компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla достигли прогресса в переговорах о слиянии и могут объявить о рекордной сделке в декабре.
«Компании SpaceX и Tesla Inc. продвигаются в переговорах о слиянии, которое может привести к крупнейшей сделке в истории. Советы директоров и консультанты компаний согласовывают условия объединения и структуру управления», – пишет Bloomberg.
В результате слияния будет создан конгломерат, объединяющий электромобили, аккумуляторные батареи, ракеты и спутники, с целью использования искусственного интеллекта в космической отрасли, беспилотных автомобилях и человекоподобных роботах.
Ожидается, что о сделке может быть объявлено уже в декабре или в начале 2027 года.
Цель объединения активов заключается в совместном использовании технологий искусственного интеллекта в космосе, беспилотных автомобилях и человекоподобных роботах. При этом компаниям предстоит преодолеть ряд препятствий до завершения сделки, включая защиту операций Tesla в Китае.
Рыночная стоимость SpaceX после недавнего первичного публичного размещения акций превышает 1,9 трлн долларов, тогда как Tesla оценивается примерно в 1,5 трлн долларов. На фоне сообщений о переговорах акции Tesla выросли на 1,9%, а ценные бумаги SpaceX прибавили 0,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость акций SpaceX и Tesla снизилась на фоне выборов в США. В октябре Илон Маск заявил о формировании рабочих групп для оценки объединения компаний. В начале ноября Маск объявил о сокращении производства Cybertruck в пользу роботакси.