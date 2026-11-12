Бизнес-группа оспорила в суде ЮАР ограничения на работу Starlink

EWN: Южноафриканская бизнес-группа потребовала легализовать Starlink

Tекст: Дмитрий Зубарев

Истец обвиняет Независимое управление связи (НУС) ЮАР в превышении полномочий из-за отказа принять правительственную формулу выхода компании на внутренний рынок, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию EWN.

В декабре 2025 года министр связи и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси разрешил корпорации SpaceX заменить требование о передаче 30% акций местного подразделения чернокожему населению на инвестиции в отрасль. В мае регулятор отклонил эту директиву, заявив, что изменение закона об электронных коммуникациях требует участия парламента. Sakeliga просит суд признать решение управления неконституционным, настаивая на праве правительства реализовать директиву самостоятельно.

Маск пытается получить лицензию для Starlink в ЮАР на особых условиях более двух лет. Бизнесмен отказывается передавать долю компании местным общинам, пострадавшим во времена апартеида, и обвиняет руководство страны в расизме. В настоящее время терминалы спутниковой связи легально работают в 27 государствах Африки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американская корпорация SpaceX приступила к отключению терминалов спутниковой связи Starlink у пользователей в ЮАР.

Американский предприниматель Илон Маск назвал спутники системы законной целью ответного удара при их использовании для наступления.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал бизнесмену отправиться на Марс из-за ограничений работы сети на Украине.