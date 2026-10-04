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    Нищета вынуждает Британию вернуться в Евросоюз с повинной
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    Уничтожена украинская диверсионная группа в Сумской области
    Южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши
    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения
    Военный летчик объяснил спасение лайнера FlyDubai «защитой от дурака»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    4 октября 2026, 01:36 • Новости дня

    Медведев заявил о попытках некоторых стран расколоть Южный Кавказ

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на попытки западных государств внести раскол между странами Южного Кавказа, за чем Москва осторожно наблюдает.

    «Что же касается Кавказа, да, отдельные государства сейчас пытаются там что-то мутить. Стремятся расколоть страны Южного Кавказа. Это правда. Мы с осторожностью за этим наблюдаем», – сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    В качестве примера негативного влияния извне Медведев привел ситуацию с Грузией. По его словам, предложение вступить в НАТО не принесло стране ничего хорошего, а лишь привело к конфликту.

    «Грузия так и не является членом НАТО. Ее нынешнее руководство понимает, что это, видимо, был неверный подход. Все это привело к конфликту. В настоящий момент на прочность испытывают наши отношения с Арменией. Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, – ее превращение в новую Украину», – сказал он.

    Медведев отметил, что Россия намерена продолжать курс на выстраивание дружественных и партнерских связей с государствами Центральной Азии и Кавказа, развивая экономическое сотрудничество и интеграционные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину». Россия и Армения подтвердили готовность к развитию двусторонних отношений.

    3 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине

    Медведев: Нейтральный статус Украины станет обязательным условием мира

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для политического урегулирования Украина должна принять нейтральный статус и признать новые российские территории.

    По словам Медведева, для достижения устойчивого мира Украина обязана закрепить нейтральный и неядерный статус, а также отказаться от националистического курса. Кроме того, Киев должен признать российскими территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    «Эти условия хорошо известны. Они впервые были изложены президентом нашей страны Владимиром Путиным в ходе коллегии Министерства иностранных дел России», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    По его словам, необходимо вернуться к основам, заложенным в декларации о суверенитете 1990-х годов.

    Он подчеркнул важность осуждения практики запрета русского языка и возвращения новых регионов под российскую юрисдикцию.

    Зампред Совбеза добавил, что Москва предпочитает дипломатический путь решения проблемы, однако в случае отказа Киева от переговоров поставленные цели будут достигнуты военным способом.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за обломков беспилотников

    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста
    @ Дмитрий Осматеско/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с обнаружением обломков летательных аппаратов.

    Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову вторую за неделю ноту протеста из-за пролета беспилотников и ракет неустановленного происхождения, передает РИА «Новости».

    В субботу системы наблюдения министерства обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве шесть несанкционированных полетов. Пять аппаратов, включая три ракеты и два дрона, взорвались на земле, а еще один объект пересек границу в сторону Украины.

    Полиция обнаружила обломки на территории Каушанского, Новоаненского, Хынчештского и Штефан-Водского районов. В селе Крокмаз падение фрагментов вызвало пожар в винограднике, в результате инцидента никто не пострадал.

    Кишинев регулярно возлагает на Москву ответственность за подобные инциденты, однако не приводит доказательств российского происхождения аппаратов. После предыдущего визита в МИД Молдавии 1 октября Озеров отмечал, что дипломатам не предоставили никаких подтверждений принадлежности дронов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спикер парламента Молдавии допустил высылку посла России.

    В четверг Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину»

    Медведев предостерег Армению от превращения в новую Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение властей Армении изменить вектор развития может привести к превращению республики в «новую Украину».

    «Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, – ее превращение в новую Украину», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона указывала, что одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее на переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном отмечал, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает выход из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС.

    В августе МИД оценил долю Армении в общем бюджете ЕАЭС.

    В июле глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС.

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    3 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Экономист рассказала об индексации страховых, социальных и военных пенсий

    Эксперт Подольская: Страховые пенсии индексируются дважды в год

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала о запланированном на 2027 год повышении страховых, социальных и военных выплат пенсионерам, уточнив, что пока показатели повышения носят предварительный характер.

    «Страховые пенсии индексируются дважды в год согласно решению, принятому в 2026 году. С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%», – рассказала она РИА «Новости».

    Подольская уточнила, что этот показатель соответствует прогнозному уровню инфляции. С 1 апреля пройдет дополнительный этап повышения страховых выплат на 3,3%, который будет зависеть от темпов роста средних зарплат. Индексация затронет работающих и неработающих граждан.

    В августе работающим пенсионерам дополнительно пересчитают выплаты с учетом накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Кроме того, скорректируют накопительные пенсии за счет инвестиционных доходов.

    Социальные пенсии с 1 апреля предварительно вырастут на 6,8%.

    Военные пенсии планируется проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Размер этой выплаты традиционно увеличится вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году. Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля. Экономист Балынин рассказал об особенностях начисления второй пенсии.


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    3 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Медведев: Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны разрушили отношения с Москвой и теперь расплачиваются за это экономическими проблемами.

    По словам Медведева, западные государства отказались от сотрудничества с Москвой и ввели ограничительные меры, что привело к тяжелым последствиям для их собственной экономики, передает РИА «Новости».

    «Да, и я, и мои коллеги пытались выстраивать с ними полноценные нормальные отношения. И в тот период у нас были активные экономические связи. Но они все разрушили. Они в этом виноваты», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Медведев подчеркнул, что теперь западные страны столкнулись с дефицитом важнейших продуктов, высокой инфляцией, а также дорогим газом и бензином, при этом проблемы они создали себе сами.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным.

    В июне заместитель председателя Совета безопасности счел западные санкции открытой войной.

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

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    3 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек

    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении погиб человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Североуральска организовала проверку по факту гибели человека при обрушении породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» близ Североуральска.

    «По предварительной информации, около 6 час. 40 мин. сегодня, 3 октября 2026 года, на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1040 м произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни», –  сказано в Max-канале прокуратуры Свердловской области.

    Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.

    Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

    По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жертвами обвала штольни в Амурской области стали два человека. В июле при взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек. В августе обрушение золотого рудника в ЦАР унесло жизни 30 шахтеров.


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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    The Guardian: Украина вступила в самый сложный период с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина переживает ту часть трудностей, к которым только готовилась, а чиновники уже предупреждают европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы, пишет британская The Guardian.

    «Киев переживает самый сложный период с начала вторжения, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столице», – пишет The Guardian.

    Газета указывает на то, как усиление ударов ВС России погружает Украину в тревожные состояния в преддверии зимы.

    «Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы», – отмечает газета.

    Издание сообщает, что дипломаты, которых призвали оставить посольства в Киеве, заявляют о намерении остаться, однако в частных разговорах высокопоставленные дипломаты сообщают о планах, «предусматривающих перенос посольств во Львов или восточную Польшу».

    «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. Российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны.

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    3 октября 2026, 23:39 • Новости дня
    НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС

    НАСА сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon от МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж миссии Crew 12, включая космонавта Андрея Федяева, завершает работу на орбитальной станции и готовится к безопасному приводнению у побережья Калифорнии в ближайшие дни, сообщили в НАСА.

    «После анализа погодных условий и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС) не ранее 1:05 утра по восточному времени в среду, 7 октября», – сказано в сообщении.

    В НАСА уточнили, что 7 октября астронавты НАСА Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй , астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев должны приземлиться у побережья Калифорнии примерно в 11:25 утра в четверг, 8 октября.

    Точное время приводнения может немного измениться в зависимости от выбранного места возвращения.

    В воскресенье, четвертого октября, состоится официальная передача полномочий. Джессика Мейр уступит командование станцией космонавту Петру Дуброву в ходе торжественной церемонии.

    Ранее НАСА сообщало, что космонавты миссии NASA SpaceX Crew-12 вернутся с МКС после участия в исследованиях, направленных на улучшение жизни на Земле и подготовку людей к миссиям в дальний космос.

    Их возвращение планировалось на 5 октября, но было отложено из-за погодных условий. Команда Crew-12 работает на орбите с середины февраля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров. В сентябре космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС. В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.


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    3 октября 2026, 03:33 • Новости дня
    Глава РАН заявил о рекордных темпах потепления климата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий на территории страны.

    «В целом Россия нагревается в два раза быстрее, чем другие территории. Это будет приводить ко многим явлениям резко континентальным: будет увеличиваться число таких нехарактерных явлений, как торнадо, когда в одном месте засуха, а в другом – наводнения», – сказал академик РИА «Новости».

    Российские климатологи способны составлять общие прогнозы на пять лет вперед, ожидая сохранения текущего тренда на повышение температур. При этом предсказать точное время пика явления Эль-Ниньо крайне сложно из-за множества глобальных факторов.

    Оценивая риски извержения супервулкана в Йеллоустоуне после недавних землетрясений, ученый призвал избегать сенсаций. Он пояснил, что накопление напряжения в земной коре происходит неравномерно, а в геологии даже 5 тыс. лет могут считаться коротким сроком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Терешонок заявил, что температура осени в Москве повысилась на три градуса. Синоптик Тишковец сообщил о потеплении климата Москвы на полтора градуса за 30 лет.

    Глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал значительное потепление климата на всей территории России в ближайшие десять лет.

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    3 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Аферисты придумали новый способ кражи денег через поиск картинок

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали распространять вредоносное программное обеспечение под видом популярной утилиты, заставляя жертв выдавать секретные пароли от банковских счетов, следует из материалов МВД.

    Пользователь, заинтересованный в установке приложения поиска по картинке, скачивает утилиту, вместе с которой на устройство загружается вирус, передает ТАСС.

    Вредоносная программа требует перезагрузить телефон, после чего выдает ложное сообщение о подозрительной активности от имени банка. Для решения выдуманной проблемы человеку предлагают ввести секретное слово и открыть доступ к гаджету.

    Обманутая жертва выполняет инструкции преступников и лишается сбережений. Получив контроль над мобильным банком, аферисты моментально выводят средства на собственные счета.

    В Министерстве внутренних дел призывают игнорировать сомнительные программы из неофициальных источников. Правоохранители настоятельно рекомендуют не предоставлять доступ к мобильным устройствам посторонним лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео. МВД перечислило признаки заражения смартфона опасным вирусом.

    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей.

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    3 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов

    Россия и Казахстан обсудили обеспечение безопасности КТК после атак дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия начала обсуждать с Казахстаном то, как обеспечить безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после неоднократных ударов ВСУ по его объектам

    Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник сообщил, что Москва и Астана прорабатывают вопросы физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума из-за регулярных ударов украинских беспилотников.

    «Вопрос обеспечения физической безопасности объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске, регулярно обсуждается с казахстанскими партнерами, которых весьма тревожат теракты против объектов консорциума», – заявил Стерник в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россия и Казахстан принимают совместные меры для бесперебойного функционирования трубопровода, поддерживая контакты с западными акционерами. Дипломат отметил, что сбои в работе консорциума наносят серьезный ущерб стабильности поставок на мировой рынок и способны спровоцировать рост цен на топливо.

    Стерник добавил, что с февраля 2025 года объекты КТК и танкеры с казахстанской нефтью подвергаются регулярным ударам украинских беспилотников, несмотря на то что сырье предназначается западным потребителям. В текущем году зафиксировано уже восемь подобных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Казахстане заявили о переходе украинскими войсками красных линий после удара по КТК.

    Ранее министерство обороны России сообщило о повреждении объектов консорциума в Новороссийске украинскими беспилотниками. До этого, еще в январе Астана оценила потери из-за атак на инфраструктуру трубопровода в миллионы тонн нефти.

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    3 октября 2026, 05:28 • Новости дня
    Мошенники стали красть деньги под видом подарка от мобильных операторов

    Мошенники стали красть деньги под видом подарка

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные аферисты придумали новую схему обмана россиян с помощью фишинговых ссылок, предлагая удвоить баланс мобильного телефона в день рождения, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «Злоумышленники выясняют дату рождения абонента и присылают на личную почту или номер письмо от лица мобильного оператора, полностью копируя фирменный стиль и логотипы компании. Внутри сообщения обещают «подарок» – удвоение суммы на счете», – сообщили там РИА «Новости».

    Для получения бонуса жертве предлагают пополнить счет по специальной ссылке. Переход по ней открывает поддельную страницу оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Деньги уходят на счета мошенников, а баланс телефона остается без изменений.

    Специалисты советуют пополнять счет только через официальные банковские сервисы или приложения операторов. Настоящие компании не предлагают удваивать баланс через внешние ссылки, напомнили эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали дарить цветы ради доверия жертв обмана. Мошенники начали выманивать СМС-коды под видом сотрудников военкоматов. В МВД сообщили о новой схеме мошенников с маскировкой под уведомления Apple.

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    Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе
    В Киеве решили строить резервные переправы через Днепр
    Россия направила Индии шесть нот из-за ареста танкера
    В Харькове произошла перестрелка между бойцами бригад ВСУ
    Племянник Кашпировского назвал причину смерти психотерапевта
    Россиянка Кузнецова взяла золото на чемпионате Европы по стендовой стрельбе
    Летевшая за гражданством ребенка в Бразилию россиянка экстренно родила по дороге

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Нищета вынуждает Британию вернуться в Евросоюз с повинной

    Премьер-министр Британии Энди Бернем неожиданно выступил за возвращение в Евросоюз и за новый референдум по этому поводу. Для Лондона это одновременно хитрый маневр и вынужденный шаг, который должен помочь справиться с двумя проблемами – с бедностью и с Найджелом Фараджем. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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