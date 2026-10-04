Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.2 комментария
Медведев заявил о попытках некоторых стран расколоть Южный Кавказ
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на попытки западных государств внести раскол между странами Южного Кавказа, за чем Москва осторожно наблюдает.
«Что же касается Кавказа, да, отдельные государства сейчас пытаются там что-то мутить. Стремятся расколоть страны Южного Кавказа. Это правда. Мы с осторожностью за этим наблюдаем», – сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.
В качестве примера негативного влияния извне Медведев привел ситуацию с Грузией. По его словам, предложение вступить в НАТО не принесло стране ничего хорошего, а лишь привело к конфликту.
«Грузия так и не является членом НАТО. Ее нынешнее руководство понимает, что это, видимо, был неверный подход. Все это привело к конфликту. В настоящий момент на прочность испытывают наши отношения с Арменией. Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, – ее превращение в новую Украину», – сказал он.
Медведев отметил, что Россия намерена продолжать курс на выстраивание дружественных и партнерских связей с государствами Центральной Азии и Кавказа, развивая экономическое сотрудничество и интеграционные процессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину». Россия и Армения подтвердили готовность к развитию двусторонних отношений.