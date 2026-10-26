Во Владивостоке задержали не пропустившего скорую помощь водителя

МВД: Во Владивостоке задержали не уступившего дорогу скорой помощи водителя

Tекст: Ольга Иванова

О правонарушении полицейские узнали благодаря мониторингу социальных сетей, говорится на сайте УМВД России по Приморскому краю.

«Водитель... Toyota Camry не предоставил преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи… Сотрудники полиции незамедлительно инициировали проверку… Личность и местонахождение правонарушителя установлены», – сообщили в ведомстве.

В отношении правонарушителя составили административный протокол за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту. В полиции отметили, что молодой человек имеет пятилетний стаж вождения и в этом году не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце в Находке Приморского края в результате столкновения грузовика и машины скорой помощи пострадали четыре человека.

Летом в Петербурге правоохранители задержали нетрезвого молодого человека за нанесение травм фельдшеру и водителю скорой помощи.

Во Владивостоке полиция задержала угнавшего внедорожник водителя после тарана дверей храма и столкновения с автобусом.