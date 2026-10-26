  • Новость часаЭксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике
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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 12:52 • Новости дня

    Во Владивостоке задержали не пропустившего скорую помощь водителя

    МВД: Во Владивостоке задержали не уступившего дорогу скорой помощи водителя

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Владивостоке полицейские привлекли к административной ответственности 23-летнего водителя автомобиля Toyota Camry, который не уступил дорогу машине скорой помощи на Некрасовском путепроводе.

    О правонарушении полицейские узнали благодаря мониторингу социальных сетей, говорится на сайте УМВД России по Приморскому краю.

    «Водитель... Toyota Camry не предоставил преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи… Сотрудники полиции незамедлительно инициировали проверку… Личность и местонахождение правонарушителя установлены», – сообщили в ведомстве.

    В отношении правонарушителя составили административный протокол за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту. В полиции отметили, что молодой человек имеет пятилетний стаж вождения и в этом году не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце в Находке Приморского края в результате столкновения грузовика и машины скорой помощи пострадали четыре человека.

    Летом в Петербурге правоохранители задержали нетрезвого молодого человека за нанесение травм фельдшеру и водителю скорой помощи.

    Во Владивостоке полиция задержала угнавшего внедорожник водителя после тарана дверей храма и столкновения с автобусом.

    23 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел

    Кабмин обязал автосервисы отчитываться об использовании моторных масел

    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские автосервисы с 1 марта 2027 года будут обязаны регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» и передавать сведения об использовании моторных масел и специальных жидкостей, соответствующее постановление издало правительство.

    Новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автомобильные масла и смазочные материалы для технического обслуживания и ремонта машин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    В Центре развития перспективных технологий подчеркнули, что на сегмент автосервисов приходится до 40% рыночного оборота моторных масел. Включение этого канала в систему маркировки поможет повысить прозрачность оборота продукции и сократить реализацию нелегальных жидкостей.

    Кроме того, документ обязывает производителей масел передавать в систему информацию о конкретном адресе производственных площадок, что упростит проведение контрольных мероприятий надзорными органами. При этом смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом менее 30 миллилитров освобождаются от обязательной маркировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения совещания с правительством для обсуждения системы «Честный знак».

    В мае глава государства Владимир Путин призвал устранить недочеты в механизме контроля за оборотом товаров.

    В прошлом году система маркировки заблокировала более 1,2 млн нелегальных автомобильных шин на кассах российских магазинов.

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    26 октября 2026, 11:38 • Новости дня
    В МВД поступило предложение запретить начинающим водителям мощные автомобили

    Tекст: Вера Басилая

    В МВД поступило предложение от Национального автомобильного союза запретить автомобилистам со стажем менее трех лет управлять машинами мощностью более 150 л. с.

    С инициативой обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

    «Примерно треть всех аварий на дорогах России происходит по вине именно начинающих водителей. Нередко они водят свои автомобили крайне опасно, что приводит к ДТП, в том числе с пострадавшими», – пояснил Шапарин.

    Кроме того, Шапарин предложил ввести штрафы от 5 до 15 тыс. рублей за нарушение этого запрета. Он отметил, что молодые водители часто не осознают последствий опасной езды и становятся злостными нарушителями ПДД, демонстрируя свои «достижения» в соцсетях. В связи с этим предлагается осуществлять мониторинг соцсетей для привлечения нарушителей к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    До этого Следственный комитет предложил запретить подросткам младше 16 лет управлять электросамокатами.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    В ДТП в Алтайском крае один человек погиб и трое пострадали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шелаболихинском районе Алтайского края в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщила полиция региона.

    Авария произошла на 27-м км автодороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Столкнулись Toyota Town Ace под управлением водителя 1991 года рождения и Tenet T8, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, передает ТАСС.

    В результате происшествия пассажир Toyota Town Ace, мужчина 1982 года рождения, скончался на месте до приезда скорой помощи. Два других пассажира этого автомобиля получили травмы и были госпитализированы. Водителю Tenet T8 оказали медицинскую помощь на месте аварии.

    По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Республике Алтай при столкновении двух легковых автомобилей пострадали восемь человек.

    Ранее автобус «Барнаул – Яровое» с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, два человека пострадали. За две недели до этого на трассе в регионе перевернулся еще один автобус, тогда пострадали шесть человек.


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    24 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    В Петербурге задержали двух рецидивистов за серийные кражи дорогих авто

    В Петербурге полиция задержала двух рецидивистов за кражу BMW и Lexus

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция Петербурга задержала двух рецидивистов по подозрению в хищении автомобилей премиум-класса BMW и Lexus, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

    Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух ранее судимых мужчин по подозрению в кражах автомобилей BMW и Lexus общей стоимостью почти 20 млн рублей, сообщили в региональном главке МВД.

    В январе 2025 года правоохранительные органы получили заявление о похищении BMW X6 и BMW 730i из гаражного кооператива во Всеволожском районе Ленинградской области. Ущерб оценили в 11,3 млн рублей и 5,8 млн рублей соответственно. Один из автомобилей позднее был найден представителем владельца на паркинге в Петербурге с другими номерами.

    В декабре 2024 года с проспекта Науки в Петербурге угнали Lexus GS350 стоимостью 2,3 млн рублей. По этим фактам были возбуждены уголовные дела о краже.

    В результате совместной операции сотрудников угрозыска главка и Калининского района были задержаны двое ранее судимых мужчин 30 и 52 лет. При обыске у них обнаружили девять комплектов автомобильных номеров, а также ключи и документы от машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве рассказали о значительном снижении числа автоугонов. Ранее в столице задержали актера Максима Архипова по подозрению в угоне Toyota RAV4.

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    24 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил автомобильный завод в китайском Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в китайский город Даньдун на северо-востоке страны посетил автомобильный завод, где осмотрел производственные цеха.

    В ходе визита в город Даньдун китайской северо-восточной провинции Ляонин лидер КНДР Ким Чен Ын посетил автомобильный завод и осмотрел цеха производства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что северокорейского лидера сопровождал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин.

    После посещения завода Ван Хунин проводил Ким Чен Ына до недавно открывшегося моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына с визитом в КНР. Позже журналисты сообщили, что он прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР.

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    25 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Более 700 автомобилей скопилось перед Крымским мостом

    Очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 700 автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен транспортных средств.

    По состоянию на полдень воскресенья в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи проезда ожидают 320 автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту.

    Время ожидания проезда со стороны Краснодарского края составляет более часа.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы России. Перед въездом на мост с обеих сторон в целях безопасности установлены посты обязательного досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя полчаса после перекрытия. В прошлом месяце движение машин по мосту приостанавливали. Летом в очереди на проезд по Крымскому мосту скапливалось более 800 транспортных средств.

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    23 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский электромобиль «Атом», выпускаемый на заводе «Москвич», достиг уровня локализации в 70% и стал лидером среди производимых в стране машин.

    Электромобиль «Атом» от компании «Кама» занял первое место по уровню локализации среди автомобилей, выпускаемых на территории России, пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора компании Харальда Грюбеля.

    По его словам, уровень локализации в 70% достигнут за счет применения отечественных кузовов, лакокрасочных материалов, аккумуляторов, электроприводов, силовой электроники и программного обеспечения.

    «Атом» выпускают на столичном заводе «Москвич». Процесс включает штамповку, сварку, окраску и окончательную сборку. В декабре 2025 года «Кама» подписала специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и правительством Москвы о поэтапном увеличении доли российских компонентов.

    Также сообщается о росте продаж других автомобилей в России. В сентябре 2026 года впервые продано более тысячи машин марки Volga, лидером стал кроссовер Volga K50. Кроме того, наблюдается резкое увеличение спроса на новые пикапы: в сентябре реализовано 2160 единиц, что на 30,6% больше, чем в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

    В начале сентября Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в российском автопроме.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оказать поддержку предприятиям отрасли в условиях санкций.

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    24 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Женщина за рулем ВАЗ сбила трех пешеходов на зебре в Бурятии

    Водитель ВАЗ сбила трех пешеходов на зебре в Северобайкальске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В бурятском городе Северобайкальске девушка за рулем ВАЗ сбила троих человек на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу.

    27-летняя водитель ВАЗ в 07:44 (02:44 мск) совершила ДТП на проспекте Ленинградском в Северобайкальске в Бурятии, сообщает управление МВД по региону.

    В ведомстве уточнили, что водитель не справилась с управлением вблизи зебры и наехала на людей, переходивших проезжую часть. В результате аварии травмы получили пешеходы 1976, 1989 и 1990 годов рождения, все они госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бурятии пьяный водитель устроил аварию с шестью пострадавшими.

    Летом в республике легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. А весной в столице региона Улан-Удэ в результате ДТП с участием водителя без прав серьезные травмы получили двое малолетних пассажиров.

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    23 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии

    Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.

    Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

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    24 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Профсоюз пригрозил забастовкой из-за планов Volkswagen сократить 12 тыс. мест

    Bild: Профсоюз пригрозил Volkswagen забастовкой из-за сокращения 12 тыс. мест

    Tекст: Мария Иванова

    Германский автомобильный концерн Volkswagen на фоне ухудшения показателей бизнеса запланировал ликвидацию дополнительных 12 тыс. позиций к 2030 году, вызвав протест со стороны профсоюзов.

    Автопроизводитель в рамках программы жесткой экономии планирует ликвидировать дополнительные рабочие места в своем основном бренде в дополнение к уже утвержденному увольнению 35 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Руководство рассчитывает провести оптимизацию без прямых принудительных увольнений, предложив сотрудникам переход в субсидируемые государством компании для переобучения и последующего трудоустройства. Директор автогиганта по кадровым вопросам Арне Майсвинкель объяснил данные шаги ухудшением положения дел в бизнесе.

    Профсоюз работников металлообрабатывающей промышленности IG Metall категорически отверг инициативу и пригрозил забастовками сразу после Нового года. Организация расценивает планы по созданию переходных компаний как нарушение договоренностей и опасается проведения санации предприятия за счет налогоплательщиков.

    Ситуацию обостряет недавнее решение руководства расторгнуть десять коллективных договоров, которые регулируют вопросы рабочего времени и надбавок для почти 130 тыс. сотрудников. Официальные переговоры между сторонами начнутся 24 ноября в Эмдене, а в случае провала профсоюз получит право на забастовки с начала 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу руководство концерна потребовало заморозить заработную плату сотрудников Skoda Auto до 2030 года.

    В понедельник Volkswagen запланировал остановить рост зарплат части своих работников по всему миру. В прошлом месяце немецкий автогигант намерился дополнительно уволить около 4 тыс. человек на заводах Porsche.

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    26 октября 2026, 07:38 • Новости дня
    Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

    Восемь человек пострадали при съезде автобуса в кювет под Новосибирском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ленинское Новосибирской области рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет, в результате восемь человек обратились за медицинской помощью, сообщил замглавы управления Госавтоинспекции главка МВД Андрей Кузнецов.

    По предварительным данным, водитель не справился с управлением, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

    В ведомстве уточнили, что в автобусе находились 15 человек, детей среди них не было.

    Как сообщил глава областного минздрава Ростислав Заблоцкий, восемь пострадавших были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще семь человек – в состоянии средней степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава областного минздрава Ростислав Заблоцкий сообщил, что один из пострадавших в ДТП находится в тяжелом состоянии.

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    26 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    Минздрав назвал состояние пострадавшего в ДТП под Новосибирском тяжелым

    Минздрав: В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали восемь человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Новосибирской области пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава областного минздрава Ростислав Заблоцкий.

    «Все восемь пострадавших доставлены в травмоцентр третьего уровня, где проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия. Один тяжелый, семь – средне-тяжелых», – заявил министр на оперативном совещании в областном правительстве, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации главка МВД, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Екатеринбурге произошла авария с участием автобуса и автомобиля Skoda. В среду на 52-м километре Киевского шоссе в Московской области столкнулись шесть попутных легковых автомобилей. Во вторник в городе Красноуфимске Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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    26 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    После ДТП с автобусом под Новосибирском госпитализированы четыре человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре из восьми человек, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области, госпитализированы, сообщил областной Минздрав.

    «Госпитализированы в травматологический центр первого уровня в состоянии средней степени тяжести три пострадавших в ДТП с автобусом, один пациент в тяжелом состоянии переведен в НИИТО», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Еще четырем пострадавшим госпитализация не потребовалась. Им оказали медпомощь в приемном отделении, они продолжат лечение амбулаторно.

    Рано утром рейсовый автобус ПАЗ съехал в левый кювет в селе Ленинское под Новосибирском. В салоне находились 15 пассажиров. По предварительным данным регионального ГУ МВД, водитель не справился с управлением, в результате пострадали восемь человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы управления Госавтоинспекции главка МВД Андрей Кузнецов сообщил, что восемь человек обратились за медицинской помощью после съезда рейсового автобуса ПАЗ в кювет в Новосибирской области. В тот же день глава областного Минздрава Ростислав Заблоцкий назвал тяжелым состояние одного из пострадавших.

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    26 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Полиция изъяла машину у устроившего гонки у Нижегородского кремля лихача

    МВД: Полиция изъяла автомобиль у лихача за гонки у Нижегородского кремля

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники правоохранительных органов нашли 22-летнего водителя Mercedes, который устроил заезд на высокой скорости у стен Кремля в Нижнем Новгороде, и конфисковали его транспортное средство.

    Правоохранительные органы установили личность 22-летнего жителя Бора, устроившего опасные заезды на площади Минина возле Нижегородского кремля, сообщается на сайте регионального управления МВД.

    Ранее в местных социальных сетях появилось видео, на котором водитель иномарки на высокой скорости едет по площади Минина днем. Мужчина грубо нарушал правила дорожного движения и маневрировал в потоке между другими автомобилями и автобусами.

    На нарушителя составили пять административных протоколов за неправильное расположение машины на проезжей части, выезд на встречную полосу, обгон, опасное маневрирование, а также за езду без документов и полиса обязательного страхования. Транспортное средство у лихача изъяли.

    В региональном управлении МВД решают вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Ярославле сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку проведения уличных гонок.

    Столичная полиция задержала участников ночных заездов на питбайках.

    Весной красноярские автоинспекторы во время погони со стрельбой остановили пьяного лихача на Audi.

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    26 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    ВВС США запретили автомобили китайской BYD на военной базе в Японии

    Kyodo News: ВВС США запретили автомобили китайской BYD на базе в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевое крыло Военно-воздушных сил США на авиабазе Кадена в японской префектуре Окинава запретило использовать автомобили китайской компании BYD.

    Командование ВВС США на авиабазе Кадена в Японии ввело запрет на использование транспортных средств китайского автопроизводителя BYD на территории объекта, пишет Kyodo News.

    Отмечается, что решение об ограничении доступа китайских автомобилей было принято из-за соображений безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов Google.

    Вашингтон ввел ограничения против китайской платформы Xinbi Guarantee под предлогом борьбы с кибермошенничеством.

    Также власти Китая пригрозили принять ответные меры в случае применения Соединенными Штатами санкций в отношении китайских компаний и граждан.

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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