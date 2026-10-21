Минобразования Азербайджана: В школах страны ограничили доступ к TikTok

Tекст: Елизавета Шишкова

«В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента», – заявил Гурбанов. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Minval Politika.

Замминистра уточнил, что заблокированные материалы содержали сцены преступлений, насилия, употребления наркотиков и другую подобную информацию.

По словам Гурбанова, такие ограничения должны касаться не только образовательных учреждений, но и семей, где родителям необходимо следить за тем, чтобы дети избегали опасных платформ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей.

Летом власти Бразилии наказали платформу за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

В июле портал Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.