  • Новость часаПутин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
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    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО
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    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин: Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать
    Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания
    Путин заявил о дисбалансе в ООН из-за западных стран
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 19:16 • Новости дня

    Путин заявил о соблюдении гуманитарных норм российскими военными

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные всегда соблюдают гуманитарные нормы и никогда первыми не атакуют гражданские объекты, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм. И, я хочу это подчеркнуть, никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страну сознательно подвели к украинскому конфликту, и призвал международное сообщество совместно искать выход из сложившейся ситуации.

    1 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения

    Военный эксперт Анпилогов: Темпы наступления российских войск заметно возросли

    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в течение июня – августа российские войска освободили 91 населенный пункт, то только за сентябрь под контроль ВС России перешли 52 населенных пункта. Увеличить темпы удалось во многом благодаря высокой мотивации военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В сентябре темпы наступления ВС России заметно возросли», – указал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что на северо-востоке Харьковской области сформировался Волчанский котел: в окружение попала группировка ВСУ численностью около 2 тыс. человек. По его оценкам, это показатель качественных изменений, происходящих сейчас на фронте.

    «Украинской стороне становится все труднее удерживать оборону. Операция по замыканию и уничтожению Волчанского котла демонстрирует, что локальная устойчивость линии фронта снижается», – уточнил собеседник.

    На этом фоне аналитик отметил, что положение противника осложняется и на других направлениях. В частности, российская армия взяла в кольцо крупный узел обороны ВСУ в Доброполье в ДНР. Причем, прорыв, осуществленный бойцами «Центра», несет для Украины куда более серьезные риски, чем, скажем, ситуация с Волчанским котлом.

    «Дело в том, что за Добропольем практически нет серьезных полевых укреплений, но именно там проходят две оставшиеся дороги снабжения группировки ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке – последнем «трехградии», которое еще удерживает украинская сторона», – пояснил Анпилогов.

    Похожая ситуация складывается и в Запорожской области, продолжил эксперт. Речь идет о городе Орехов, который с 2022 года служил передовой крепостью и ключевым узлом обороны противника, но сейчас все больше «проваливается» в оперативное окружение. «Падение» Орехова создаст для ВСУ крайне неблагоприятные условия.

    «ВС РФ смогут развивать наступление вдоль северного берега реки Конка. Именно эта водная артерия долгое время выступала главным препятствием для продвижения на Запорожье. Если Орехов будет освобожден, противник утратит естественную речную преграду, а наши бойцы продолжат развивать наступление на областной центр», – рассказал собеседник.

    Непростая ситуация для ВСУ складывается и в районе Сум. Как напомнил Анпилогов, с этого участка руководство Украины снимало подкрепления для того, чтобы пытаться деблокировать Волчанский котел. «Наши наступающие войска взяли последнюю линию обороны, проходившую по селам вокруг Сум. Местность здесь имеет выраженную географическую особенность: с севера, северо-востока и востока город окружен огромным лесным массивом – Сумским лесом», – указал спикер.

    По его словам, такая местность делает классическое механизированное наступление крайне сложным. Однако в эпоху господства дронов лесной массив дает наступающей стороне возможность скрытно концентрировать силы и продвигаться вперед.

    «Украинская сторона, причем даже в открытых источниках, оценивает перспективы обороны Сум весьма скептически. Следующим естественным шагом нашего наступления станет выход на окраины областного центра, после чего фактически начнется этап городских боев», – считает эксперт.

    «Если взглянуть на ситуацию со стратегической точки зрения, то после ликвидации Волчанского котла логичным продолжением наступления ВС РФ станет продвижение вдоль берега Старого Оскола и далее вдоль Северского Донца. Развивая наступление и одновременно усиливая давление с юга – со стороны Доброполья, – мы сожмем украинский наступательный порыв в огромную дугу. Такая конфигурация фронта грозит оперативным окружением крупной группировки ВСУ», – полагает аналитик.

    Также, по его прогнозам, в ближайшее время произойдет перелом на Лиманском направлении, действия противника будут остановлены. «Украина, с одной стороны, в операции «Вивальди» пережигает резервы, а с другой, по сути, сама лезет головой в эту петлю будущего потенциального окружения. Я думаю, что развязка наступит раньше декабря», – считает собеседник.

    Как бы то ни было, как напомнил Анпилогов, за весь 2025 год под контроль ВС России перешли 310 населенных пунктов. В течение июня – августа 2026 года российские войска освободили 91 населенный пункт, и только за сентябрь – 52. Ускорение темпов удалось обеспечить не столько за счет роста применения БПЛА или новой техники, сколько благодаря высокой мотивации военнослужащих, заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что Россия в сентябре освободила 52 населенных пункта в зоне СВО – такие выводы сделал ТАСС на основе данных Минобороны. Из них 27 н. п. пришлись на Харьковскую область. В частности, артиллеристы группировки «Север» уничтожили украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке региона.

    Кроме того, в Сумской области после освобождения Толстодубово российские военнослужащие сформировали буферную зону протяженностью около 8 км вдоль границы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Также расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях четыре пункта управления ВСУ. Помимо этого, на запорожском направлении украинские войска отступают из-за серьезных потерь. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны сообщал, что российские силы освободили за 2025 год более 300 населенных пунктов, в том числе крупных городов и укрепленных территорий.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему освобожденные территории удерживает сила, а не признание других стран. Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как расширение российской зоны контроля после освобождения Петропавловки и Лозовой влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области.

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    1 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wir/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начнут применять дроны с кумулятивно-режущей боевой частью для уничтожения мостов и укрепленных зданий в зоне спецоперации, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Вооруженные силы России могут использовать режущие боеприпасы для уничтожения несущих конструкций мостов, передает «Газета.Ru».

    По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эти дроны оснащены специальной кумулятивно-режущей боевой частью.

    «По средним и крупным мостам могут применять такие дроны. Они могут использоваться по каким-то опорным пунктам, если здание превращено в укрепленный пункт, оттуда ведется огонь», – подчеркнул специалист.

    Эксперт также добавил, что подобный аппарат представляет собой беспилотник с четырьмя суббоеприпасами. При взрыве они способны разрезать металлические предметы, включая опоры линий электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона сообщила о первом применении Россией реактивного беспилотника с кумулятивно-режущим боезарядом.

    Вооруженные силы России стремятся нарушить энергоснабжение украинских предприятий военно-промышленного комплекса.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев заявил о начале проектирования перспективных боевых машин, адаптированных к современным условиям ведения полномасштабных конфликтов.

    Российская армия приступит к созданию передовой тяжелой бронетехники, передает ТАСС. Обновление парка связано с изменением тактики современных вооруженных конфликтов.

    «С развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей. Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях», – подчеркнул военачальник.

    Повышение огневой мощи перспективных машин планируется достичь путем интеграции элементов искусственного интеллекта. Будущие боевые системы получат высокую степень автоматизации всех рабочих процессов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре концерн «Уралвагонзавод» передал в войска партию модернизированных танков с усовершенствованной защитой.

    Представители Ростеха анонсировали активную разработку отечественных беспилотных боевых машин.

    Госкорпорация запланировала полную интеграцию перспективной бронетехники с автоматизированными системами управления.

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    1 октября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью армия России нанесла удары по ключевым логистическим и коммуникационным узлам, а также морским судам, работающим в интересах украинских вооруженных формирований.

    В ходе ночных атак беспилотниками были поражены важные стратегические объекты противника, сообщает Минобороны.

    В Киеве уничтожен транспортно-логистический центр предприятия «Рента Логистик». В его складских помещениях располагался цех, где производились безэкипажные катера.

    Российские силы вывели из строя дата-центр HOSTING-UA. Через этот узел связи шла обработка разведывательной и служебной информации для нужд украинских войск.

    В Одессе и на территории области также зафиксированы попадания по значимым целям.

    Кроме того, в порту Черноморска поражено морское судно типа «сухогруз». На его борту находилось военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для снабжения подразделений противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в конце сентября был уничтожен супермаркет после удара.

    Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.

    Российские военные также атаковали электроподстанции в Киевской области.

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    1 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое в Харьковской области.

    Об освобождении за минувшие сутки трех населенных пунктов в Харьковской области говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе активного наступления в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое.

    Ведутся бои за освобождение Варваровки, Грачевки, Резниково и Сердобино. Кроме того, формирования противника уничтожаются рядом с Нефедовкой, Николаевкой и Хатним.

    Потери ВСУ за сутки в кольце окружения за минувшие сутки составили до 30 военнослужащих, три бронемашины и наземный робототехнический комплекс.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного.

    Кроме того, подразделениями группировки взята под контроль Высокая Яруга в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Зарожного, Слатино, Липцов, Питомника, Соснового Бора и Циркунов Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям тяжелой механизированной, аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Бояро-Лежачей, Великой Рыбицы, Коренека, Никольского и города Сумы.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Благодатовки, Грушевки, Изюмского, Ковалевки, Осиново, Пролетарского Харьковской области, Маяков и Пришиба ДНР.

    Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, канадская бронемашина Senator и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Беленького, Василевской Пустоши, Дружковки, Клинового, Краматорскп, Николаевки, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник потерял свыше 205 военнослужащих и бронетранспортер «Буцефал», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    Днем ранее российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

    А до этого освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь.

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    1 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества.

    Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о решающем поворотном моменте в развитии мира, передает РИА «Новости». «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития, и дело далеко не только в политике. Политика, как всегда, производна от глубоких изменений», – сказал он.

    «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике, политика, как всегда, производная от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях – от практически любых технологий до социальной структуры обществ, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго», –  сказал Путин.

    По его словам, в совокупности это создает условия для качественной трансформации: «Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме, хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общества и государства противоречиво».

    «Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами, они при этом неотделимы друг от друга. Меняется вся наша жизнь», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала выступление Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай».

    В середине сентября на саммите БРИКС российский лидер рассказал о сопротивлении процессу формирования многополярного мира.

    Ранее Путин призвал граждан к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций.

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    1 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» выразил уверенность, что по мере ослабления западной гегемонии ситуация в мире начнет меняться в лучшую сторону.

    Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме, передает ТАСС. По словам главы государства, в стратегической перспективе глобальные изменения будут носить позитивный характер по мере того, как страны Запада будут утрачивать свою гегемонию на международной арене.

    «Мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку», – сказал Путин.

    «Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски для государств, сообществ, каждого конкретного человека. В условиях кардинальных сдвигов это неизбежно, поэтому минимизация рисков на любом уровне – от общемирового до личностного – сегодня основная задача и ответственных лиц, принимающих решения в политике, бизнесе, науке, вообще в жизни», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин прибыл на заседание клуба «Валдай».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет его выступления.

    В среду Кремль анонсировал участие главы государства в этом мероприятии.

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    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

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    1 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин: Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать

    Путин на заседании клуба «Валдай» призвал государства жить дружно

    Путин: Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал мировое сообщество жить дружно и совместно искать пути для достижения этой цели.

    Глава государства отметил, что все хотят жить, поэтому странам необходимо сообща искать пути для мирного сосуществования. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания дискуссионного клуба в Москве, передает РИА «Новости».

    «Если мы хотим жить, а все хотят жить, только, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать», – заявил Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что процесс выстраивания доверия на международной арене является крайне сложным и хрупким. По его словам, наладить взаимопонимание очень трудно, однако разрушить его можно легко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.

    Глава государства призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания.

    Российский лидер предложил немедленно задуматься о сохранении глобального мира.

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    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

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    1 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Украинский производитель ракет и дронов Штилерман ранен при покушении

    Хозяин украинской оружейной компании Fire Point Штилерман ранен при покушении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате вооруженного нападения пострадал совладелец крупного украинского предприятия по производству ракет и беспилотников Денис Штилерман, а его телохранитель был убит.

    Совладелец украинской оружейной компании Fire Point Денис Штилерман ранен при покушении. О нападении на него сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС.

    «Появилась информация, что на главу Fire Point Дениса Штилермана было совершено покушение. Он получил ранение, его охранник погиб», – написал депутат в своем телеграм-канале.

    Гончаренко уточнил, что официального подтверждения покушения пока нет. Fire Point входит в число крупнейших украинских производителей ракетного вооружения и дронов.

    Ранее компания анонсировала планы по созданию баллистических ракет. Одним из бенефициаров предприятия выступает бизнесмен Тимур Миндич, которого называют другом главы Украины Владимира Зеленского. Предприниматель покинул страну после того, как ему предъявили обвинения в коррупции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов Fire Point.

    Весной Денис Штилерман отказался продать половину акций компании Тимуру Миндичу за 1 млрд долларов. Ранее Центр противодействия коррупции Украины выявил связь этого производителя оружия с окружением Владимира Зеленского.

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    1 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал модератора заседания с участием Путина на «Валдае»

    Песков: Модератором заседания «Валдая» с участием Путина станет Лукьянов

    Tекст: Мария Иванова

    Модератором заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента России Владимира Путина по традиции станет Федор Лукьянов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что российский лидер традиционно выступит на заседании клуба. «Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир. И также будет панельная сессия, где примет участие президент», – передает слова пресс-секретаря РИА «Новости».

    Заседание международного клуба «Валдай» в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Главная тема мероприятия в этом году – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет выступления Владимира Путина на «Валдае».

    В среду Кремль анонсировал участие главы государства в заседании дискуссионного клуба.

    В понедельник организаторы перенесли заседание «Валдая» из Сочи в Подмосковье.

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    1 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В зоне спецоперации сбит МиГ-29 командира звена тактической авиации ВСУ

    Коц: В зоне спецоперации сбит МиГ-29 командира звена тактической авиации ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир звена 40-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины капитан Марат Мамбетов погиб после поражения его истребителя МиГ-29 российской ракетой, сообщил военкор Александр Коц.

    Украинский летчик Марат Мамбетов погиб во время выполнения боевого задания. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение после точного попадания российской ракеты, при этом попытка пилота катапультироваться оказалась неудачной, написал Коц в своем канале в Max.

    Мамбетов наносил удары ракетами и бомбами по позициям российских войск. Как отметил военный корреспондент, за все время проведения спецоперации на Украине не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая, когда украинский пилот выиграл бы воздушный бой и сбил российский самолет.

    Соединение, в котором служил летчик, носит имя «Призрак Киева». Этот собирательный образ появился в украинском информационном пространстве в первые дни спецоперации как легенда о неуловимом асе, якобы сбившем шесть российских самолетов за короткое время.

    Позднее командование Воздушных сил Украины признало этот персонаж вымыслом, однако в августе 2024 года Владимир Зеленский официально присвоил это название 40-й бригаде тактической авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом при попытке перехвата беспилотников «Герань» разбился истребитель F-16 Воздушных сил Украины.

    В июне в Сумской области массово пропали без вести военнослужащие украинской авиации.

    В прошлом году разбившийся пилот украинской армии оказался одним из летчиков подразделения «Призрак Киева».

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    1 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие

    Песков: У России нет планов применять ядерное оружие

    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по применению ядерного оружия, и призвал европейцев обуздать эмоции.

    Отвечая на вопрос зарубежных СМИ о том, думает ли Россия о применении ядерного оружия, представитель Кремля дал отрицательный ответ, передает ТАСС. «Это европейцы думают о применении Россией ядерного оружия», – подчеркнул Песков, добавив, что таким образом в Европе разгоняют истерию.

    Он также призвал европейские страны «обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитрий Песков призвал европейских политиков обуздать антироссийскую истерику.

    В среду он напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Во вторник представитель Кремля заявил, что Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО.

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    1 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Названы последствия ударов российских войск по украинским дата-центрам

    Эксперт Дандыкин: Удары России по дата-центрам Украины влияют на управление ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские удары по украинским дата-центрам и инфраструктуре сотовой связи напрямую влияют на управление Вооруженными силами Украины и способствуют успехам российской армии, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Дандыкин отметил, что атаки на дата-центры, операторов сотовой связи и системы Starlink, на которые опирается украинская армия, сказываются на обеспечении войск всем необходимым, включая логистику. Это, в свою очередь, влияет на управление боем и помогает успехам российских сил в зоне специальной военной операции на Украине, пишет «Лента.ру».

    Эксперт добавил, что Минобороны ранее отчиталось о новых ударах по объектам, используемым в интересах ВСУ. Он также сообщил о первом прилете по киевскому мосту, отметив, что за неделю освобождено 14 населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские войска поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ.

    В субботу на Украине три телеканала прекратили вещание из-за ударов по дата-центрам.

    В тот же день эксперты заявили, что Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине.

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