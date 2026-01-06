После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.6 комментариев
Якушев исполнил новогодние мечты детей из трех регионов
Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев исполнил новогодние мечты детей из ЛНР, Московской и Воронежской областей, подарив им билеты в парк развлечений, спортивный инвентарь и сувениры.
Владимир Якушев, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», исполнил новогодние желания детей из ЛНР, Воронежской и Московской областей. Шары с мечтами ребят он снял с ёлки, установленной в Центральном исполкоме партии. Особое внимание уделили семьям участников спецоперации на Украине, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сыну погибшего участника спецоперации, семилетнему Ване из Химок, его четырёхлетнему брату Роме и их маме Анне подарили билеты в московский парк развлечений «Остров мечты». Кроме этого, мальчики получили лазерные пистолеты и адвент-календари с шоколадом. Презенты вручали депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат из Химок Артур Каримов.
Мечта семилетнего Матвея из села Морозовка ЛНР, который увлекается лыжами, также осуществилась – он получил лыжный комплект. Подарок вручил секретарь Луганского реготделения партии, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Матвея с мамой пригласили на праздник на главную площадь Луганска, организованный при поддержке администрации города.
«Все мечты и желания, которые загадываются в новогоднюю ночь, обязательно сбываются. Сейчас тот момент, когда каждый может почувствовать себя волшебником, ведь наши дети верят в чудо, и наша задача – помочь исполнить их мечты, которые они написали на «Ёлку желаний», – заявил Денис Мирошниченко.
Кроме того, четырнадцатилетний Егор из Воронежа, который мечтал о лыжероллерах, получил свой подарок от Владимира Якушева. Акция по исполнению детских желаний продолжится в разных регионах страны.
