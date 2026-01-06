Рождественский сочельник отмечают во вторник

Tекст: Антон Антонов

Сочельник приходится на последний день строгого сорокадневного поста, передает РИА «Новости».

В народе этот день называют также Свят-вечер, Сочевник, Коляда или навечерье Рождества Христова. Слово «Сочельник» происходит от «сочиво» – традиционного блюда из вареной крупы с медом, орехами и сухофруктами, которое готовилось изначально из зерен пшеницы и меда.

Праздничный ужин занимает особое место в традиции – по обычаю на стол ставят 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Еще одной особенностью стали колядки, которые из древних языческих песен превратились в прославляющие Христа и Богородицу песнопения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечали Рождество Христово 25 декабря, сочельник у них был 24 декабря.