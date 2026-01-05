Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Синоптики спрогнозировали снежную морозную ночь на Рождество в Москве
В столице в ночь на Рождество ожидается облачная погода с осадками и температурой воздуха до минус девяти градусов, сообщили в в Гидрометцентре России.
Рождественская ночь в столице будет сопровождаться снегопадом и морозной погодой, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре России сообщили: «Облачно, снег, температура ночью в Москве минус девять – минус семь градусов, по области минус двенадцать – минус семь градусов».
Ожидается, что облачность сохранится на протяжении всей ночи. В столичном регионе холоднее всего будет в удалённых районах области, где столбики термометра опустятся до минус двенадцати. Метеорологи отмечают, что подобные погодные условия характерны для начала января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие дни в Москве начнется понижение температуры воздуха. К концу недели в столице ожидаются ночные морозы до минус 22 градусов.