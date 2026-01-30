Россияне заняли первое место среди визитеров в Грузию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В целом численность визитеров в 2025 году выросла на 7% по сравнению с 2024 годом.

80,6% визитеров посещали Грузию исключительно в туристических целях.

На втором месте после граждан России визитеры из Турции (16,95), на третьем – Армении (11,9%).

Визитеры чаще всего посещали Тбилиси и Аджарию.

За год они потратили в Грузии рекордные 15 млрд лари (5,5 млрд долларов).

Это на 5,1% больше, чем в 2024 году.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после войны в 2008 году, но сохраняет торгово-экономические и гуманитарные связи.