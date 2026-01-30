Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска за последние сутки успешно отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Купянска, передает ТАСС. Как сообщил Бигма, попытка прорыва украинских подразделений была пресечена в районе населенного пункта Благодатовка.

«На купянском направлении в течение суток отражена контратака штурмовых групп штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Благодатовка. Уничтожено пять боевиков», – отметил Бигма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах командиров открывать огонь по мирным жителям в Купянске.

Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду для маскировки в Купянске.

Реактивная система «Ураган» сорвала ротацию украинских сил на купянском направлении.