«Единая Россия» почтила память блокадников акциями по всей стране

Tекст: Елизавета Шишкова

Серия памятных мероприятий прошла по инициативе партии «Единая Россия» к 82-летию полного снятия блокады Ленинграда, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Москве председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Госдумы, председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко поздравила жительницу блокадного Ленинграда Ирину Булину, отметив ее научные заслуги и активное участие в ветеранском движении.

В ДНР и других регионах представители партии и активисты «Молодой Гвардии» вручили ветеранам-блокадникам цветы и памятные подарки, провели символичные 872 шага и почтили память погибших минутой молчания.

В Петербурге участники акции выстроились в аллее Парка Победы, изображая числа, символизирующие потери и разрушения, пережитые городом, а также число 872 – дни блокады. В школах Московской области фрагменты Седьмой симфонии Шостаковича прозвучали вместо звонков, напоминая детям о мужестве жителей Ленинграда. В одной из школ Одинцово урок мужества провел Денис Майданов, подчеркнув, что симфония стала символом несгибаемости и единения страны.

В регионах, включая Херсонскую, Пензенскую, Ульяновскую, Иркутскую и Омскую области, прошли акции «Блокадный хлеб», митинги и уроки памяти. На улицах городов раздавали 125-граммовые пайки хлеба, как символ жизни в блокадном городе. В Омске напомнили о судьбе спасенных детей, а в Нижегородской области для ветеранов провели концерт военных песен. В Еврейской автономной области и Новосибирске для школьников и жителей также организовали памятные акции и возложения цветов.