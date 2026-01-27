  • Новость часаКремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    Как будет выглядеть новая атака США на Иран
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Адвокат: Долина рискует потерять еще две квартиры
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили
    Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    США может ожидать новый шатдаун уже в выходные
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    27 января 2026, 18:54

    «Единая Россия» почтила память блокадников акциями по всей стране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    К 82‑й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в регионах России прошли митинги, уроки мужества и акция «Блокадный хлеб».

    Серия памятных мероприятий прошла по инициативе партии «Единая Россия» к 82-летию полного снятия блокады Ленинграда, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В Москве председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Госдумы, председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко поздравила жительницу блокадного Ленинграда Ирину Булину, отметив ее научные заслуги и активное участие в ветеранском движении.

    В ДНР и других регионах представители партии и активисты «Молодой Гвардии» вручили ветеранам-блокадникам цветы и памятные подарки, провели символичные 872 шага и почтили память погибших минутой молчания.

    В Петербурге участники акции выстроились в аллее Парка Победы, изображая числа, символизирующие потери и разрушения, пережитые городом, а также число 872 – дни блокады. В школах Московской области фрагменты Седьмой симфонии Шостаковича прозвучали вместо звонков, напоминая детям о мужестве жителей Ленинграда. В одной из школ Одинцово урок мужества провел Денис Майданов, подчеркнув, что симфония стала символом несгибаемости и единения страны.

    В регионах, включая Херсонскую, Пензенскую, Ульяновскую, Иркутскую и Омскую области, прошли акции «Блокадный хлеб», митинги и уроки памяти. На улицах городов раздавали 125-граммовые пайки хлеба, как символ жизни в блокадном городе. В Омске напомнили о судьбе спасенных детей, а в Нижегородской области для ветеранов провели концерт военных песен. В Еврейской автономной области и Новосибирске для школьников и жителей также организовали памятные акции и возложения цветов.

    26 января 2026, 21:52
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    27 января 2026, 00:58
    Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
    Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия настаивает, чтобы власти Германии признали блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов геноцидом, заявило посольство России в ФРГ.

    «Перед лицом этой даты настоятельно требуем от германской стороны в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его приспешников геноцидом народов СССР», – заявило посольство по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.

    Дипломаты подчеркнули, что «времени на восстановление исторической справедливости перед ленинградцами становится все меньше». В российской дипмиссии также обратили внимание, что блокада Ленинграда стала «беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности преступлением». По словам представителей посольства, город почти 900 дней находился в кольце, нацисты пытались полностью уничтожить его жителей, включая стариков, женщин и детей, передает ТАСС.

    «Город выстоял. Жители не сдались, показав пример истинной воли и самоотверженности. Героическая оборона Ленинграда вошла в историю, став символом мужества и стойкости советского народа», – подчеркнули в посольстве.

    В посольстве напомнили, что за время блокады погибло более 1 млн человек, в том числе от голода, холода и бомбежек. Сегодня, как отмечается в комментарии, память каждого из погибших блокадников чтится, а подвиг жителей города никогда не будет предан забвению. Дипломаты также подчеркнули необходимость расширения индивидуальных компенсационных выплат для всех ныне живущих блокадников без учета их национальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник, 27 января, отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

    27 января 2026, 10:00
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 16:30
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил букет темно-красных роз к безымянной братской могиле на трехсотметровой аллее Пискаревского кладбища.

    Именно здесь похоронен его брат Виктор, который умер от голода в возрасте двух лет в период блокады Ленинграда, передает ТАСС.

    Глава государства пришел к мемориалу с непокрытой головой, несмотря на морозную и сырую погоду. На пальто президента была приколота оливково-зеленая лента медали за оборону Ленинграда – традиционный символ памяти в эти дни в Петербурге.

    Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    27 января 2026, 15:32
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда, которые вызвали скандал в интернете, будут пересмотрены и отредактированы.

    Комитет по образованию Петербурга заявил, что петербуржцы и педагоги «справедливо обратили внимание и резко отреагировали на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами методических материалов», передает «Фонтанка».

    Как ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в ряде школ учителям раздали методички с рекомендациями к проведению занятий 27 января, где педагогам советовали избегать формулировки «все блокадники – герои» и не подталкивать детей к отождествлению себя с жителями Ленинграда. Также рекомендовалось рассказывать «позитивную» информацию о блокаде.

    Мизулина назвала эти рекомендации реабилитацией нацизма и пообещала обратиться в Следственный комитет с просьбой о проверке. Как пишет издание, в самой методичке говорится, что учителям следует избегать эмоциональных манипуляций, не заставлять детей испытывать определенные чувства и не делать обобщений вроде «все немцы – преступники».

    В комитете по образованию добавили, что спорные методические материалы были разработаны несколько лет назад в Академии постдипломного образования, и уже поручили ее руководству полностью пересмотреть и отредактировать документы. Ведомство уточнило, что рекомендации составлены на основе сборника статей государственного музея обороны и блокады Ленинграда.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    27 января 2026, 14:47
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Это место стало символом стойкости советских солдат в битве за Ленинград и сыграло ключевую роль в успехе операции «Искра» в январе 1943 года, передает ТАСС.

    Путина у мемориала встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава государства возложил к памятнику букет красных роз с черной траурной лентой. Во время церемонии горнист исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина», а президент почтил память погибших минутой молчания.

    Невский пятачок – одна из самых драматичных страниц в истории Ленинградской битвы, где советские войска упорно пытались прорвать блокаду. В сентябре 1941 года бойцы 115-й дивизии переправились через Неву и захватили небольшой плацдарм, ставший ареной ожесточенных боев вплоть до 1943 года. Защитники ежедневно отражали до 16 атак, переживая до 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб за сутки.

    Потери советских войск на этом участке были огромными – по разным данным, более 100 тыс. человек. Среди участников боев был и отец президента – Владимир Спиридонович Путин, который получил тяжелое ранение и был спасен своим соседом по дому, переправившим его под огнем на другой берег к госпиталю.

    В 1972 году на месте сражений был установлен памятник «Рубежный камень», ставший частью мемориального комплекса «Зеленый пояс Славы». На монументе высечены слова Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

    Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    26 января 2026, 12:51
    Песков анонсировал важные встречи Путина в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время поездки в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин проведет отдельные рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти Александром Бегловым и Александром Дрозденко и примет участие в мемориальных церемониях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России в ходе рабочей поездки в Северную столицу заслушает доклады губернаторов, передает ТАСС.

    «Запланированы встречи с Бегловым и Дрозденко. Традиционно Путин использует такие возможности, чтобы с главами регионов обсудить текущую повестку дня», – подчеркнул представитель Кремля.

    Пресс-секретарь отметил масштабы и важность этих субъектов Федерации, добавив, что глава государства всегда живо интересуется их развитием.

    Также стало известно, что завтра российский лидер примет участие в мемориальных церемониях, посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. По словам Пескова, этот день является святым для города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов на телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. При этом такая беседа может быть организована оперативно.

    27 января 2026, 00:22
    День снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января
    День снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января
    @ Семен Нордштейн/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник, 27 января, отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

    27 января ежегодно в Российской Федерации отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). Современное название памятной даты было закреплено в 2014 году законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня, а снабжение города осуществлялось по ледовой трассе через Ладожское озеро, известной как Дорога жизни.

    12 января 1943 года советские войска начали операцию «Искра» для прорыва блокады, и 18 января 1943 года удалось восстановить сухопутную связь Ленинграда с Большой землей. Полное освобождение города произошло 27 января 1944 года.

    В этот же день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году. Дата выбрана в память об освобождении советскими войсками крупнейшего нацистского концлагеря Освенцим 27 января 1945 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге прошла памятная акция «Блокадная парта», приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда.

    26 января 2026, 19:48
    В Петербурге прошла акция памяти жителей блокадного Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге прошла памятная акция «Блокадная парта», приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда.

    В мероприятии приняли участие более 1000 юнармейцев, активистов Движения Первых, студентов и жителей города, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники возложили цветы к братским могилам, а также зажгли свечи у мемориальных плит, посвященных погибшим учащимся ремесленных училищ и жителям блокадного Ленинграда.

    Цель акции – напомнить молодому поколению Петербурга о героизме и самоотверженности детей и молодежи, переживших блокаду. Организаторы подчеркнули, что подвиг ленинградцев стал частью национального самосознания жителей России, а сохранение памяти о нем – долг перед павшими за свободу и независимость Родины.

    «Для юнармейцев и активистов Движения Первых День снятия блокады Ленинграда – это святая дата, когда ребята вспоминают 872 дня бессмертного подвига ленинградцев. В преддверии 27 января на Пискаревском кладбище юные жители города собрались, чтобы почтить память жителей, погибших в те страшные годы. Очень важно, чтобы молодежь бережно хранила историю, не позволяла переписать ее и знала, какой ценой ковалась победа», – отметил Герой России Владислав Головин.

    Своими чувствами поделилась участница Движения Первых Виктория Федорова, рассказав, что ее предки были эвакуированы из Ленинграда за день до блокады, и подчеркнула важность сохранения памяти о прошлом для будущих поколений.

    Блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, стала одним из тяжелейших преступлений нацизма против человечности, сравнимых с лагерями смерти и Холокостом.

    27 января 2026, 14:54
    Дипломаты разных стран почтили память жертв блокады Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Пискаревском кладбище в Петербурге у монумента Матери-Родины в день снятия блокады Ленинграда были возложены венки, присланные зарубежными дипломатическими представительствами.

    Среди них – венок от народа Индии, а также от Римско-католической церкви, Абхазии, Азербайджана, Танзании, Фиджи и Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, передает ТАСС.

    Цветочные композиции у мемориала также разместили аккредитованные в городе дипломатические учреждения, включая консульства Белоруссии и Киргизии, генеральные консулы Казахстана и Таиланда, а также консул Израиля.

    Почетные консулы Сирии, Намибии и Шри-Ланки в Петербурге отправили отдельные венки в память о жителях города, не переживших блокаду.

    День полного снятия блокады Ленинграда отмечается ежегодно 27 января – в этот день в 1944 году советские войска полностью освободили город от осады, длившейся 872 дня. В памятных мероприятиях традиционно участвует президент России Владимир Путин.

    Напомним, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    27 января 2026, 09:49
    Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Ленинграда от фашистской блокады стало великим подвигом народа, и сегодня надо делать все, чтобы быть достойными его, защищать правду правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме защитников Отечества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности быть достойными героизма защитников Ленинграда. Он подчеркнул, что освобождение города от фашистской блокады – великий подвиг нашего народа.

    «Мы должны делать все, чтобы быть достойным его. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живем», – написал в Telegram-канале Володин.

    Володин напомнил, что блокада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, и унесла жизни более 1 млн человек. Он назвал этот период одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны и отметил мужество людей, которые выстояли несмотря на голод, холод, бомбежки и артобстрелы.

    Посольство России в Германии заявило, что власти Германии должны признать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов геноцидом.

    Во вторник, 27 января, отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

    27 января 2026, 14:51
    Путин заявил о вечной памяти России о преступлениях Освенцима

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения памяти о преступлениях Освенцима и подвиге бойцов Красной армии.

    Россия никогда не забудет чудовищных преступлений, совершенных в Освенциме, конец которым положила Красная армия, заявил Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что страна преклоняется перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения.

    «Преклоняемся перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внес вклад в разгром врага и достижение Великой Победы», – сказал он.

    Путин назвал 27 января скорбной датой, напоминающей о страданиях миллионов евреев, цыган, русских и представителей других наций, погибших от рук нацистов в концлагерях, во время карательных акций и этнических чисток. По его словам, мемориальные мероприятия, проводимые в этот день, способствуют сплочению для противодействия ксенофобии, русофобии и антисемитизму.

    Президент подчеркнул, что такие мероприятия будут способствовать продвижению в обществе, особенно среди молодежи, патриотических и гуманистических ценностей, идеалов согласия и гражданского мира.

    В России 27 января отмечают День снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста. Россия настаивает, чтобы власти Германии признали блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов геноцидом.

    Минобороны России запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    27 января 2026, 15:52
    Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
    Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В годовщину полного освобождения Ленинграда президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

    Путин в годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщает РИА «Новости». Президент также возложил букет красных роз к подножию памятника и склонил голову в знак уважения к памяти погибших.

    Пискаревское кладбище – один из самых значимых мемориалов Великой Отечественной войны, на его территории покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда и 70 тыс. воинов-защитников города. Здесь захоронены люди, погибшие в годы блокады от голода, холода, болезней и обстрелов.

    На мемориале также расположено около шести тысяч индивидуальных воинских захоронений. Ежегодно 27 января здесь проходят памятные мероприятия, посвященные подвигу защитников и жителей Ленинграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

    27 января 2026, 15:03
    «Движение Первых» провело массовую акцию в память о блокаде Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийская акция «Свеча памяти у Невы», посвященная 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла с 22 по 27 января.

    Организаторами выступило «Движение Первых» при поддержке проекта «Навигаторы детства» и семейного сообщества «Родные – Любимые», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Более 120 тыс. школьников, студентов и педагогов по всей стране приняли участие, создав художественные выставки, посвященные многонациональному вкладу в защиту города, а также иммерсивные театральные постановки, основанные на дневниках свидетелей блокады.

    «В День 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда мы с гордостью и трепетом вспоминаем подвиг защитников и жителей города. 872 дня мужества, стойкости и непоколебимой веры в победу… Для нас сохранение исторической правды о подвиге наших дедов и прадедов – одна из ключевых задач «Движения Первых», – заявил Герой России и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

    Акция объединила участников со всех концов страны, включая отдаленные регионы. Ученица 6 класса из Амурской школы Республики Алтай Алина Зенина рассказала, что сыграла в постановке о блокаде, изучив быт, распределение продуктов, работу врачей и школ в осажденном городе. По ее словам, особенно впечатлили истории о партизанах, чья смелость стала для нее символом сопротивления.

    Активист Александр Халеп подчеркнул, что участие в акции стало для него знаком глубокого уважения к героям Ленинграда и долгом перед историей страны. Он отметил, что блокада – это незаживающая рана и пример невероятной стойкости, которую нельзя забывать, иначе есть риск повторить ошибки прошлого.

    Во вторник президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    27 января 2026, 16:05
    В Узбекистане и Армении почтили память жертв блокады Ленинграда

    В столицах Узбекистана и Армении прошли акции в честь снятия блокады Ленинграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ташкенте и Ереване почтили память жертв и героев блокады Ленинграда, организовав церемонии возложения цветов и митинг с участием дипломатов и общественных деятелей.

    Памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошли в Ташкенте сообщили в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане. В столице Узбекистана церемонии прошли на мемориальном комплексе «Братские могилы» и у памятника «Ленинградской монумент», открытого осенью 2025 года.

    В акциях памяти приняли участие дипломаты посольства России, представители Россотрудничества, Русского культурного центра, ветеранских и молодежных организаций, а также общественности и СМИ. В сообщении пресс-службы отмечается: «Сегодня, отдавая дань памяти жертвам блокады и выражая уважение всем, кто выстоял, помогал и приближал Победу, мы вновь подтверждаем: память об этих событиях – это основа нашего исторического единства, взаимного уважения и ответственности перед будущими поколениями».

    В Ереване к памятнику детям блокадного Ленинграда в сквере Ваагна Давтяна участники митинга возложили цветы, сообщил Российский центр науки и культуры в Армении. Посол России в Армении Сергей Копыркин в выступлении выразил благодарность армянскому народу, принявшему детей из осажденного Ленинграда. Он подчеркнул, что 872 дня блокады стали символом трагедии и подвига советского народа. Возложение цветов также провели представители посольства Белоруссии, мэрии Еревана, Дома Москвы и других организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 января отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в честь 82-й годовщины снятия блокады. На Пискаревском кладбище в Петербурге у монумента Матери-Родины были возложены венки, присланные зарубежными дипломатическими представительствами.


    27 января 2026, 19:06
    «Волонтеры Победы» провели памятные акции ко Дню снятия блокады Ленинграда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В разных регионах России и за границей прошли памятные и просветительские акции, посвященные 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

    Волонтёры Победы по всей России и за её пределами отметили 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проведением памятных и просветительских мероприятий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Во многих городах прошли акции, встречи с ветеранами, уроки памяти и показ видеодневников о событиях тех лет. Особое внимание уделялось рассказам о героизме жителей осаждённого города и символе их стойкости – кусочке хлеба весом 125 грамм.

    В Мурманской области волонтёры навестили жительницу блокадного Ленинграда Татьяну Васильевну Салтанову, передав ей подарок и слова благодарности от молодых жителей Полярных Зорей. «Такие визиты особенно дороги и необходимы обеим сторонам: ветераны чувствуют внимание и заботу молодого поколения, а молодёжь обретает бесценные знания о прошлом», – подчеркнула активист Марина Сипилина.

    В Архангельской области для ветеранов, переживших блокаду, прошла встреча с чтением стихов и исполнением песен. В Петербурге состоялась торжественная церемония на Пискарёвском мемориале с возложением цветов, где волонтёры помогали ветеранам блокадного Ленинграда. В Кемерово добровольцы почтили память эвакуированных ленинградцев, которые так и не увидели Победу.

    В Москве и Якутии прошли акции «Блокадный хлеб», где участникам предлагали символический кусочек хлеба и рассказывали о жизни в осаждённом Ленинграде. Исполнительный директор движения в Якутии Николь Романова отметила, что такие акции становятся «живым мостом между поколениями».

    В Тюменской области состоялся просмотр видеодневника «Код доступа: Матч жизни», посвящённого самым тяжёлым дням блокады. Руководитель местного отделения Дарья Терёхина заявила: «Пока мы помним и передаём эту память следующим поколениям, подвиг защитников и жителей города будет жить вечно».

    В Ямало-Ненецком автономном округе школьники участвовали в историческом квесте о блокаде, а в Курской области прошла международная интеллектуальная игра о жизни и культуре блокадного города. В Алтайском крае и за рубежом, в том числе в Турции и Таджикистане, провели памятные уроки, показы и акции, посвящённые мужеству ленинградцев.

    Особое внимание привлекла фотозона «Дни блокады Ленинграда» в Русском доме в Каире. Экспозиция позволила гостям погрузиться в будни осаждённого города через ключевые артефакты эпохи и символику, а также познакомиться с историей исполнения знаменитой Ленинградской симфонии Шостаковича, ставшей символом духовного сопротивления.

