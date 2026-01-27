Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.0 комментариев
Глава парламента Гагаузии получил угрозы от спецслужб Молдавии
Исполняющий обязанности главы Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи сообщил об угрозах со стороны спецслужб Молдавии (СИБ) перед встречей с послом России Олегом Озеровым.
Временно исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи заявил о получении угроз от представителя Службы информации и безопасности Молдавии накануне встречи с российским послом Олегом Озеровым, передает ТАСС.
Орманжи уточнил, что инцидент произошел утром 23 января, когда у него была назначена встреча с российским дипломатом. По его словам, представитель СИБ зашел к нему, пожал руку и обвинил в создании угроз для национальной безопасности Молдавии, а также в измене родине.
Он отметил, что расценивает произошедшее как попытку запугать его или опорочить российского посла. Орманжи рассказал об этом инциденте на брифинге, подчеркнув давление со стороны молдавских спецслужб.
Ранее суд в городе Комрат осудил заочно бывшего председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии Дмитрия Константинова.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул была признана виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорена к семи годам лишения свободы.