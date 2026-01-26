Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

Юрист Хаминский: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Хаминского, ведомство уже выдало предостережение и дало месяц на добровольный демонтаж, передает РИА «Новости».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не состоит на учете в Ростехнадзоре и не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории. Росприроднадзор потребовал устранить нарушения в течение месяца.

«Певице будет предложено демонтировать причал добровольно и за свой счет. Если же Пугачева проигнорирует предостережение Росприроднадзора, то пирс будет снесен принудительно с возложением всех расходов на певицу. Более того, если будет установлено, что существование нелегального причала нанесло водохранилищу экологический урон, Пугачева может быть привлечена к административной ответственности и выплате крупного штрафа», – отметил юрист.

Ранее певица Алла Пугачева осталась без пенсионных выплат из-за отсутствия ежегодного подтверждения жизни.