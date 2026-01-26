Tекст: Антон Антонов

«В Черниговской области ударами ОТРК «Искандер-М» уничтожены ангары с ударными БПЛА 429 опБпС «Ахиллес». Уничтожено пять грузовиков, два пикапа и до взвода личного состава», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продолжили продвижение вглубь области, суммарно продвинувшись на четырех участках в Сумском районе и на трех в Глуховском до 500 м. Авиация ВКС России и расчеты БПЛА «Герань-2» эффективно работали по тыловым районам ВСУ.

На Теткинском и Глушковском участках серьезных изменений не произошло, однако артиллерия группировки «Север» наносила удары по выявленным целям ВСУ в районе Рыжевки.

В Харьковской области отмечались тяжелые бои на всех участках фронта. Российские войска вели наступление в лесных массивах возле Старицы и Симиновки, а также имели тактические успехи на Хатненском участке. Удары ТОС-1А привели к уничтожению позиций ВСУ, а в лесах юго-западнее Симиновки подразделения «Севера» заняли две позиции ВСУ.

ВСУ перебросили подкрепления и попытались провести две контратаки при поддержке спецподразделения ГУР МО Украины. Однако в ходе отражения контратак российскими войсками было уничтожено 60% личного состава штурмовых групп ВСУ.

В Волчанских Хуторах российские штурмовые подразделения заняли 11 домовладений и один опорный пункт, продвинувшись на 250 м. На Хатненском участке отмечено продвижение на девяти участках по лесопосадкам до 800 м, ударами ТОС-1А «Солнцепек» были уничтожены позиции ВСУ в районе Отрадного. На Липцовском участке фронта изменений не зафиксировано.

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в результате удара российских войск по военному полигону в Черниговской области ВСУ потеряли до 300 человек, потери понес в том числе 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес».