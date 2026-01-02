Синоптик сообщил о росте сугробов в Москве в ближайшие сутки

Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве вырастут на 3-4 см за сутки

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Тишковец сообщил, что утром 2 января 2026 года высота снежного покрова в Москве составляет: на ВДНХ – 21 см, на Балчуге – 20 см, в Тушино – 24 см.

По его информации, в Подмосковье самые большие сугробы сейчас – в Волоколамске, Клину и Черустях (25 см), Дмитрове (24 см), Наро-Фоминске (23 см), Серпухове (21 см), Можайске (20 см).

Синоптик предупреждает, что днем ожидается снегопад умеренной интенсивности, который уже достиг Смоленской и Брянской областей. Ожидается ухудшение видимости до 3-4 км. По прогнозу, за счет новых осадков завтра высота сугробов в столице и Подмосковье вырастет еще на 3-5 см.

Ранее Тишковец предупредил о наступлении 20-градусных морозов в Москве после праздников.