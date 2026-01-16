Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.17 комментариев
Глава ХМАО рассказал о популярности филиала НЦ «Россия» в Югре
За первый месяц работы филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре его посетило более 10 тыс. человек, проведено свыше 300 экскурсий.
Пространство быстро стало ключевым культурным объектом региона: здесь можно познакомиться с историей Югры, традициями коренных народов и узнать об особенностях каждого муниципалитета, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Приятно быть теми, кто открыл филиал Национального центра «Россия» в первых рядах. Мы работали над этим проектом вместе с командой Национального центра для того, чтобы сохранить историю, традиции и культуру наших коренных малочисленных народов, а также рассказать о каждом муниципалитете региона... «Увидеть Югру – влюбиться в Россию». Действительно, те, кто посещает Национальный центр в Ханты-Мансийске, влюбляются в Югру и в нашу страну», – отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
В течение месяца центр получил множество положительных отзывов, что подтверждает востребованность площадки как у жителей Югры, так и у гостей из других регионов. По словам генерального директора центра Натальи Виртуозовой, филиал стал точкой притяжения и местом, где посетители могут не только узнать новое, но и почувствовать гордость за родной край.
В Москве Руслан Кухарук посетил головной центр и выставку «Книга сказок», куда также приехали участники проекта «Школа юного экскурсовода» из Югры. В ходе визита Наталья Виртуозова передала губернатору статуэтку с буквой О – символом центра, выполненную в региональном стиле с изображением гагары, птицы-символа Югры.
Филиал в Югре открылся 16 декабря и был приурочен к 95-летию региона. Он стал одним из первых региональных центров, созданных по распоряжению президента России Владимира Путина. Ключевая выставка «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» объединяет историческое наследие, культуру и современные достижения региона, формируя у посетителей чувство гордости за Югру и всю страну.