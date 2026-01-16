Вассерман предложил не отменять школьные занятия из-за морозов

Tекст: Татьяна Косолапова

В Челябинске из-за морозов уже третий раз подряд отменяют школьные занятия ученикам 1-11 классов, передает информационное агентство «Ura.ru». Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.



«Причина, по которой российские школы не могут переходить на дистант в дни, когда посещать учебное заведение невозможно из-за погодных условий, только одна: нет организации нового режима учебы. Это всегда требует некоторого времени. Если занятия отменяются всего на пару дней, то, наверное, школьники и учителя просто не успеют перейти на новый формат. А если плохая погода продержится достаточно долго, тогда, наверное, есть смысл переключаться на дистанционную работу», – говорит Вассерман.

Он подчеркивает, что во времена пандемии коронавируса система онлайн-формата действительно была выработана, однако за несколько лет многое забылось из-за того, что не использовалось, а что-то и вовсе изменилось. В том числе, сегодня существуют иные технические возможности, устарели какие-то программы и материалы, поэтому систему необходимо вырабатывать заново.

«Лично я полагаю, что целесообразно заблаговременно подготовить все необходимое для дистанционной учебы, чтобы можно было перейти на такой формат обучения не за несколько дней, а за несколько часов. Я намерен обсудить такую возможность с коллегами в комитете по просвещению. Возможно, в этом процессе могут быть какие-то технические тонкости, которые мне неочевидны», – замечает депутат.

