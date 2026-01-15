Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Правительство упростило доступ к мерам поддержки для предприятий в новых регионах
Предприятия Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут проще получать статус российской промышленной продукции благодаря специальным коэффициентам.
Постановление об упрощении доступа к мерам поддержки для производителей отдельных видов промышленной продукции новых регионов подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.
Статус российской продукции даст преимущества при госзакупках и откроет доступ к финансовой поддержке, что особенно важно для предприятий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В список товаров, которые теперь могут претендовать на подтверждение российского происхождения, включены электрозарядные станции, аккумуляторы, лопасти для ветроэнергетики, фотоэлектрические модули, конвейеры для горнодобычи, металлообрабатывающие, камнеобрабатывающие и деревообрабатывающие станки, буровые установки, экскаваторы, а также машины для дробления камня и руды.
С 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года для расчета уровня локализации производства будут применяться специальные повышающие коэффициенты. Это позволит организациям из новых регионов быстрее набирать необходимое количество баллов и подавать заявки на внесение своей продукции в реестр российской промышленной продукции.
Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства 15 января, отметил, что принятое решение позволит компаниям эффективнее организовывать свою работу. По его словам, расширятся и возможности предпринимателей по реализации инвестиционных проектов по обновлению производственной инфраструктуры.