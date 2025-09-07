Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 украинских дронов

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что атаки зафиксированы в 30 населенных пунктах в 12 районах региона. В результате обстрелов и ударов дронов погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения.

Он заявил: «Над Алексеевским муниципальным округом сбиты 6 беспилотников самолетного типа. Без последствий». В Белгородском районе по поселку Октябрьский и селу Нечаевка совершены атаки семи дронов, два из которых были сбиты. В Вейделевском районе системой ПВО сбиты восемь беспилотников, также без последствий для местных жителей.

В Борисовском районе село Грузское атаковано тремя дронами, ранены два человека. В Валуйском округе зафиксированы атаки 16 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены, один человек погиб, двое ранены. В Грайворонском округе выпущено пять боеприпасов, зафиксированы атаки 16 дронов, два из которых были сбиты, погиб один мирный житель, пострадала женщина.

Ровеньский район подвергся атакам 12 беспилотников, из которых 10 удалось сбить. В Ивнянском и Красногвардейском районах сбиты еще пять дронов. В Краснояружском районе зафиксированы семь обстрелов, во время которых выпущено 28 боеприпасов, а также атаки 13 беспилотников, один из которых был сбит.

В Шебекинском муниципальном округе в ходе трех обстрелов выпущено семь боеприпасов и совершены атаки 40 беспилотников, из которых 28 были подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка мирный житель погиб в результате детонации дрона. Губернатор отметил, что в результате атак повреждены 15 частных домов, административное здание, склад, социальный объект и 15 транспортных средств.

Глава региона Вячеслав Гладков вечером в субботу сообщил, что в селе Дунайка Грайворонского района Белгородской области при атаке беспилотника пострадала мирная жительница.

Ранее Гладков сообщал, что в результате атаки украинских дронов в Белгородской области погибли два человека. До этого в субботу ВСУ атаковали девять районов Белгородской области дронами.