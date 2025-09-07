Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.0 комментариев
ВС России уничтожили два пункта управления ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении двух пунктов управления БПЛА ВСУ гаубицами
Артиллерия 88-й мотострелковой бригады уничтожила за одну ночь два пункта управления украинскими беспилотниками на Краматорско-Дружковском направлении точными ударами из гаубиц, сообщает Минобороны России.
Российские артиллеристы из 88-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, передает РИА «Новости». В ходе воздушной разведки российские военные обнаружили места запуска и управления БПЛА ВСУ, после чего получили точные координаты целей.
По информации Минобороны, артиллеристы нанесли прицельные удары из гаубицы «Мста-Б», уничтожив оба объекта вместе с находившейся там живой силой противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные также освободили село Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм важного укрепления ВСУ в Донбассе.