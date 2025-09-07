ВС России нанесли мощные удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Серьезные удары были нанесены по объектам ВСУ и иностранным наемникам в Сумах и Сумской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева. По его словам, в районе границы с Курской областью поражено подразделение ВСУ: уничтожено до 15 единиц техники и до 70 человек. В окрестностях Сум нанесён удар по пансионату с иностранными наемниками, а в самом городе поражен ангар с техникой, в том числе уничтожены зенитная установка «Гепард» и расчеты артиллерии.

В Роменском районе ликвидировано подразделение, переброшенное для усиления, а в Шостке поражено место сборки беспилотников, где были уничтожены пилоты дронов и иностранные инженеры. По словам Лебедева, также разбит цех по производству двигателей для БПЛА и нанесен удар по складу мин и снарядов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В районе аэропорта в Запорожье зафиксирована детонация после удара.

Удары пришлись также по объектам военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В Буче поражен завод по ремонту тяжелой техники, а в Гостомеле зафиксированы взрывы вблизи военного аэродрома. В самом Киеве были поражены производства, связанные с ракетной тематикой, а также ангары, где осуществлялся ремонт самолетов и подвесок для ракет натовского калибра.

Кроме того, удар был нанесен по району военного аэродрома в Кульбакино Николаевской области. Лебедев также сообщил, что в Днепропетровской области поражены цеха военного и химического производства, где производились ракеты систем залпового огня с кассетными боеприпасами. В Самарском районе был нанесен удар по тренировочному лагерю, подчеркнул координатор подполья.

