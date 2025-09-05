Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
WP назвала резким ответ Путина на намерения ЕС разместить на Украине войска
Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что любые иностранные военные контингенты, размещенные на территории Украины, будут рассматриваться как военные цели, газета Washington Post заявила, что эти слова стали резким отпором США.
«Это стало резким отпором продолжающимся попыткам США добиться будущего мирного урегулирования», – пишет Washington Post (WP).
По данным газеты, в четверг, после встречи в Париже с Владимиром Зеленским и телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, европейские лидеры заявили, что достигли широкого согласия по плану развертывания войск в рамках послевоенного урегулирования, которое также предполагает предоставление Соединенными Штатами воздушной поддержки, разведывательных данных и рекогносцировки.
«Если там появятся какие-либо войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, мы исходим из того, что они станут законными целями для уничтожения. И если будут приняты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то я просто не вижу смысла в их присутствии на территории Украины. Вот и все», – объяснил позицию России президент Владимир Путин.
WP сочла комментарий России резким отпором США и в подобном ключе интерпретировала почти каждое высказывания последних месяцев в попытках стран и мировых лидеров найти выход из украинского конфликта.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.