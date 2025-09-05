Политолог: Новая стратегия развития Ростовской области содержит конкретные меры для улучшения жизни людей

Политолог Шаповалов: При Слюсаре Ростовская область идет в ногу со временем

Tекст: Андрей Резчиков

«Разработка стратегии связана с необходимостью скорректировать планы развития региона в свете указа президента России о национальных целях развития. Документ определил амбициозные задачи для всей страны, что требует слаженной работы всех субъектов. Ростовская область, в свою очередь, действует в унисон с новыми требованиями и идет в ногу со временем», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Отдельного внимания заслуживает инициатива Слюсаря по организации широкого обсуждения стратегии. «В обсуждении приняли участие 12 тыс. человек – эксперты, ученые, представители общественности и органов местного самоуправления, а также рядовые граждане. Слюсарю удалось привлечь к работе масштабную аудиторию. Всего поступило 16 тыс. разнообразных идей и предложений», – добавил спикер.

Активное участие граждан в обсуждении стратегии, по словам эксперта, демонстрирует управленческий потенциал команды губернатора, сумевшей в короткие сроки организовать масштабные дискуссии на различных площадках, а также стратегическое мышление главы региона. «В четверг в Ростове-на-Дону прошел масштабный форум с участием свыше тысячи человек. Это лишь одно из многочисленных мероприятий в рамках обсуждения инициативы Слюсаря», – добавил собеседник.

Как отметил Шаповалов, поступившие в ходе обсуждения предложения позволили наполнить стратегию конкретными решениями по улучшению жизни в регионе. «В Ростовской области существует колоссальный научный, экспертный и управленческий потенциал. Но важно услышать голос каждого, мнения и инициативы конкретных людей, поскольку это придает социальное значение любой дискуссии. В рамках таких обсуждений рождаются предложения, которые в полной мере можно считать народными», – подчеркнул политолог.

Магистральной идеей в обновленной стратегии стало позиционирование Ростова-на-Дону как южной столицы России. «Эта идея абсолютно логична. Ростов-на-Дону – ключевой город Юга России во всех отношениях: благодаря своим традициям, промышленному, сельскохозяйственному, научному, интеллектуальному и технологическому потенциалу, а также транспортной инфраструктуре. Это славный город с точки зрения истории страны, имеющий особое значение», – отметил эксперт.

При этом, как пояснил Шаповалов, идея Слюсаря носит символический характер, поскольку «в стране одна столица». «Но в то же время она имеет сугубо практическое значение. Одна из стратегических линий пространственного развития России заключается в распределении некоторых властных, в том числе столичных, функций по отдельным городам. Это перенос штаб-квартир крупных компаний, культурных и научных центров на другие территории. Ростов-на-Дону вполне может выполнять роль южной опоры страны, южной столицы, где концентрируются важные интеллектуальные и административные ресурсы», – пояснил он.

В частности, Слюсарь уже заявил, что Ростовская область планирует закрепить за собой статус главного логистического центра национального масштаба на юге России. Также к 2030 году планируется завершить строительство кампуса Донского государственного технического университета (ДГТУ). Кроме того, практически завершено строительство всех участков Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 112 километров. Это самый масштабный инфраструктурный проект в донском регионе.

Для реализации новой стратегии развития Слюсарю удается привлекать и федеральные ресурсы. «Для выполнения тех амбициозных задач, которые сейчас обсуждаются и войдут в стратегию развития Ростовской области, необходимо привлекать федеральные ресурсы. В данном случае инициативы главы региона будут поддержаны президентом и правительством», – считает эксперт.

Чтобы стратегия не превратилась в безличный набор цифр и статистических показателей, а была нацелена на повышение уровня жизни, крайне важно четкое целеполагание. «Очень важно понимать, на что направлен этот набор цифр и параметров. В этом смысле безусловный приоритет – это человек, семья, дети, качество жизни, возможности для самореализации, создание условий для демографического роста, повышение качества образования и здравоохранения», – подчеркнул член правления Российской ассоциации политической науки.

Напомним, на этой неделе губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на форуме «Стратегия 2030» подвел предварительные итоги обсуждения концепции обновленной стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. По словам Слюсаря, стратегия не является самоцелью, а призвана стать инструментом для улучшения качества жизни жителей области.

Особое внимание в документе уделено социальным обязательствам перед жителями, особенно перед участниками специальной военной операции и членами их семей, развитию городов и районов, а также решению проблем жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому концепция будет разделена на четыре блока: «Человек», «Пространство и экология», «Экономика» и «Технологии и инновации».

С инициативой обновить действующую с 2021 года стратегию Слюсарь вышел в апреле, объяснив это началом реализации новых нацпроектов, а также желанием учесть реальные запросы жителей региона.

Среди высказанных в ходе общественного обсуждения идей продление единовременной выплаты в 300 тыс. рублей молодым семьям за рождение третьего и последующих детей (начала действовать с этого года), единовременная выплата в 100 тыс рублей для будущих мам – тех, кто учится очно, при постановке на учет по беременности (начнет действовать со следующего года).

Также развивается работа по поддержке семей участников СВО по принципу «одного окна». С этого года в регионе реализуется пилотный проект по оформлению льгот по единому заявлению на базе МФЦ. Сегодня на Дону можно оформить 75 мер региональной поддержки, но их перечень будет расширяться.