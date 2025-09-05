Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области

Полностью завершено освобождение территории ДНР в полосе действий группировки «Восток»

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Новопавловки Днепропетровской области, Полтавки, Успеновки и Новоивановки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии возле Чернацкого, Алексеевки, Юнаковки, Храповщины, Кондратовки и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Меловым и Волчанским Харьковской области.

Противник потерял до 180 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с матсредствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Ольговки, Купянска Харьковской области, Петровского Луганской народной республики (ЛНР) и Кировска ДНР.

Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Степановки, Васюковки, Червоного, Миньковки, Северска, Берестока, Переездного, Марково, Федоровки и Константиновки ДНР.

Противник потерял до 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три станции РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Удачного, Грузского, Сухого Яра, Анновки, Димитрова, Родинского, Красноармейска и Красного Лимана ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Белогорья, Малой Токмачки Запорожской области, Садового, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, шесть станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

На этой неделе российские войска освободили Федоровку в ДНР. Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.