Школьники и студенты обсудили цифровой суверенитет на уроке «Разговоры о важном»

Tекст: Ольга Иванова

Традиционный урок «Разговоры о важном», прошедший в понедельник 29 сентября, был посвящен теме цифрового суверенитета. Российские школьники и студенты в этот день обсуждали, что такое цифровой суверенитет, как обеспечивается безопасность государства и граждан в цифровом пространстве, а также какие перспективы открывают отечественные цифровые сервисы и технологии.

Учителя рассказали учащимся о российских цифровых платформах – поисковых системах, почтовых службах, магазинах приложений, социальных сетях, видеоплатформах, банках и финтехе, а также о национальном мессенджере Мах. Особое внимание уделялось вопросам защиты персональных данных и необходимости использовать проверенные отечественные сервисы для укрепления независимости страны.

Ключевыми спикерами урока стали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, вице-президент «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Цифровой суверенитет – это не просто технологическая независимость, а надежный фундамент для безопасного будущего каждого гражданина России», – к такому выводу пришли школьники, студенты и педагоги.

Проект «Разговоры о важном» реализуется с 2022 года и нацелен на развитие у школьников ценностного отношения к России, её истории, культуре и традициям. Уроки, объединяющие образовательные и воспитательные задачи, пользуются широкой поддержкой: по данным ВЦИОМ, 85% педагогов и 81% родителей школьников одобряют инициативу.

В 2023 году проект был отмечен национальной Премией Рунета в номинации «Народное голосование», а в 2024 году стал лауреатом в сфере образования и кадров. Всего за «Разговоры о важном» проголосовали более 46 тыс. человек, что свидетельствует о высокой общественной значимости программы.