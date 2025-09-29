В Южно-Сахалинске открылся Всероссийский молодежный форум «ОстроVа»

Tекст: Вера Басилая

В Южно-Сахалинске стартовал Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы, который объединил 620 участников, волонтеров и экспертов из различных регионов России и зарубежных стран. Мероприятие проходит на территории дронопорта «Сахалин Экспо» и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Участников и организаторов форума поприветствовал президент России Владимир Путин, отметив, что форум за годы работы стал востребованной площадкой для творческой и профессиональной самореализации молодежи.

«Отмечу, что в нынешнем году вас ждет знакомство с ведущими предприятиями области, многочисленные конкурсы и разработка проектов в таких перспективных областях, как экология, искусственный интеллект, информационные технологии, беспилотные системы, робототехника, креативные индустрии», – следует из обращения Владимира Путина к участникам форума.

Программа форума предусматривает разработку каталога перспективных для трудоустройства предприятий Сахалинской области, создание образа «Проводника профессионального развития» и универсального «Плана успеха» для молодежи с учетом особенностей региона. Учебные мероприятия проходят на площадках «Сахалин-Экспо», бизнес-центре «Айхор» и комплексе «Сахалинтех Алаид».

Глава Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что за 12 лет форум вырос из палаточного лагеря в масштабное образовательное событие, конкурс на участие в котором составил в этом году 17 человек на место. По его словам, форум открывает возможности для знакомства с работодателями, стажировок и трудоустройства на Дальнем Востоке.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что форум способствует привлечению молодых специалистов в регион и помогает им увидеть перспективы развития на Сахалине и Курилах. Он добавил, что здесь развиваются такие отрасли, как нефтегаз, туризм, рыбная промышленность и новые технологии, и молодежь может попасть в кадровый резерв области.

На форуме поднимаются вопросы экологии, развития информационных технологий, материнства, демографии и государственной поддержки молодых мам.

В этом году среди участников представители Белоруссии, Казахстана, Бельгии и Молдовы, а также молодые специалисты из разных регионов России и ДНР.

Итоги форума и победители грантового конкурса Росмолодежи будут объявлены на церемонии закрытия 4 октября.