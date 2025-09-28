Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
Немецкие пилоты сообщили о резком росте GPS-сбоев на рейсах
В августе в Германии зафиксировано 447 случаев помех GPS, что более чем в 17 раз превышает показатели 2023 года.
Сотни немецких пилотов пожаловались на неисправности GPS, пишет РБК. Управление воздушным движением Германии (DFS) зафиксировало 447 случаев помех в августе 2025 года, что более чем на 2500% превышает показатели 2023 года, когда было всего 25 инцидентов. Журналисты Die Welt предполагают, что причиной сбоя могли стать мощные глушители.
Федеральная ассоциация экономики воздушного транспорта оценила ситуацию как угрозу безопасной эксплуатации гражданских самолетов и призвала к усилению защиты инфраструктуры.
Исполнительный директор BDL Иоахим Ланг заявил: «Недавние инциденты ясно демонстрируют, как можно нанести максимально возможный ущерб критически важной инфраструктуре минимальными усилиями».
Министерство внутренних дел Германии намерено принять закон о повышении стандартов защиты авиации. По данным Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры, больше всего инцидентов зафиксировано в районе Балтийского моря и над Балтикой.
Власти связывают рост угрозы с активностью беспилотников. В сентябре министр внутренних дел Александр Добриндт сообщил о появлении целых роев дронов на севере Германии и анонсировал создание центра по защите от беспилотников.
По данным Der Spiegel, в последние месяцы неопознанные дроны неоднократно появлялись вблизи стратегических объектов, в том числе на полигонах, где проходят учения украинских военных. Власти Германии считают, что такие инциденты представляют угрозу и могут быть связаны с разведкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Гленн Дизен заявил, что западные страны намеренно распространяли ложь о якобы глушении Россией GPS-сигналов для провоцирования эскалации ситуации на Украине.
Издание Financial Times сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту Пловдива из-за сбоя навигационных систем, и в инциденте обвинили Россию. Позже расследование опровергло факт сбоя GPS при посадке рейса фон дер Ляйен.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал обвинения Евросоюза в адрес России по поводу якобы совершенной GPS-атаки на самолет фон дер Ляйен.