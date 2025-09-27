Хинштейн поделился управленческим опытом на встрече с участниками «Время Героев»

Tекст: Дарья Григоренко

Эта инициатива направлена на вовлечение военнослужащих в работу органов государственной власти. На встрече обсуждались вызовы, с которыми сталкивается руководство региона, и ключевые задачи восстановления после обстрелов, а также обеспечение безопасности граждан.

Хинштейн поделился управленческим опытом, отметив, что журналистское прошлое помогает ему строить честный и открытый диалог с жителями. Он подчеркнул: «Я всегда стараюсь быть в прямом доступе людей, делаю все, чтобы власть в регионе была честной и прозрачной. Любой вакуум всегда порождает домыслы, сплетни, волнения. А задача власти – чтобы люди чувствовали себя в комфорте, безопасности, понимали, что они сопричастны ко всем изменениям жизни. Война сегодня не только на передовой, она активно ведется и в информационном поле. Практически ежедневно мы фиксируем десятки фейков от ЦИПсО. Но я рад, что нам удалось выстроить с людьми такой диалог, что ни один из этих фейков на наших жителей не действует!».

Губернатор отметил значимость постоянных встреч с жителями, личных прямых линий и обсуждений на городских мероприятиях. По его словам, все вопросы рассматриваются с учетом мнения населения. Отдельное внимание было уделено программе «Курск.Герои!», которая помогает интегрировать ветеранов спецоперации на Украине в систему регионального управления.

Хинштейн подчеркнул, что участники спецоперации – достойные кандидаты на ключевые роли в системе власти. Он напомнил, что президент России ставит задачу обновления управленческого состава и указал на уверенность в достижении намеченных целей благодаря опыту тех, кто защищал Родину.