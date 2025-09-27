Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Хинштейн поделился управленческим опытом на встрече с участниками «Время Героев»
Губернатор Курской области Александр Хинштейн провел встречу с участниками президентской программы «Время Героев» в Москве.
Эта инициатива направлена на вовлечение военнослужащих в работу органов государственной власти. На встрече обсуждались вызовы, с которыми сталкивается руководство региона, и ключевые задачи восстановления после обстрелов, а также обеспечение безопасности граждан.
Хинштейн поделился управленческим опытом, отметив, что журналистское прошлое помогает ему строить честный и открытый диалог с жителями. Он подчеркнул: «Я всегда стараюсь быть в прямом доступе людей, делаю все, чтобы власть в регионе была честной и прозрачной. Любой вакуум всегда порождает домыслы, сплетни, волнения. А задача власти – чтобы люди чувствовали себя в комфорте, безопасности, понимали, что они сопричастны ко всем изменениям жизни. Война сегодня не только на передовой, она активно ведется и в информационном поле. Практически ежедневно мы фиксируем десятки фейков от ЦИПсО. Но я рад, что нам удалось выстроить с людьми такой диалог, что ни один из этих фейков на наших жителей не действует!».
Губернатор отметил значимость постоянных встреч с жителями, личных прямых линий и обсуждений на городских мероприятиях. По его словам, все вопросы рассматриваются с учетом мнения населения. Отдельное внимание было уделено программе «Курск.Герои!», которая помогает интегрировать ветеранов спецоперации на Украине в систему регионального управления.
Хинштейн подчеркнул, что участники спецоперации – достойные кандидаты на ключевые роли в системе власти. Он напомнил, что президент России ставит задачу обновления управленческого состава и указал на уверенность в достижении намеченных целей благодаря опыту тех, кто защищал Родину.