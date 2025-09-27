Фальков сравнил ИИ с космическим и атомным мегапроектом

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Фальков: ИИ может стать мегапроектом, сравнимым с атомом и космосом
Искусственный интеллект способен стать мегапроектом XXI века, сопоставимым с атомным и космическим проектами прошлого столетия, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на лекции в рамках Мировой атомной недели.
Искусственный интеллект может стать мегапроектом, сопоставимым по значимости с атомными и космическими программами ХХ века, считает министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.
Он выразил мнение, что ИИ способен оказать масштабное влияние на научную деятельность и трансформировать многие отрасли человеческой жизни.
Министр подчеркнул, что такие проекты, как атомный и освоение космоса, требовали значительных усилий и коллективной работы большого числа специалистов. По его словам, внедрение искусственного интеллекта – это аналогичный по масштабу вызов современности, который может стать ключевым фактором развития науки.
Фальков отметил, что ИИ фактически становится уникальным инструментом-ускорителем, способным значимо повысить эффективность научных исследований. Он сослался на оценки экспертов, согласно которым искусственный интеллект может привести к глубокой трансформации научной деятельности и даже сменить существующие подходы к проведению фундаментальных исследований.
Министр сообщил, что уже сейчас применение ИИ позволяет вдвое сократить время синтеза некоторых лекарственных препаратов и более чем в 200 раз ускорить создание металлических сплавов. Он добавил, что в ряде сфер, например, в фармакологии и медицине, благодаря искусственному интеллекту отпадает необходимость в дорогостоящих натурных испытаниях, а время работы над новыми составами лекарств удалось существенно сократить.
