Член СПЧ: Честность голосования на прошедшем ЕДГ подтверждена десятками тысяч наблюдателей

Член СПЧ Брод: Институты гражданского общества России подтвердили демократичность прошедших выборов

Tекст: Олег Исайченко

«На встрече президента Владимира Путина с председателем ЦИК Эллой Памфиловой была дана оценка состоявшимся выборам и нашей избирательной системе в целом», – пояснил Александр Брод, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и права человека, председатель Ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ).

«На основании той масштабной работы, которую проделали институты гражданского общества по контролю за выборами, можно с уверенностью подтвердить, что выборы были конкурентными, честными и демократичными. Они прошли без грубых нарушений, при высокой явке и высоком уровне доверия», – отметил собеседник.

«Честность процесса голосования и подсчета бюллетеней подтвердили десятки тысяч общественных наблюдателей. В большинстве регионов работали общественные штабы по наблюдению за выборами, более 900 электоральных экспертов ввели мониторинг всех стадий избирательного процесса», – указал он.

«Немаловажен и тот факт, что избирательная система России активно модернизируется, внедряя цифровые решения для обеспечения прозрачности и безопасности. Для дистанционного голосования использовалась платформа, созданная на основе отечественных технологий. Так выполняется задача президента – чтобы у жителей мегаполисов и отдаленных сел был равный доступ к голосованию, а также чтобы можно было полностью исключить возможность внешнего вмешательства», – сказал правозащитник.

Собеседник также отметил планы ЦИК доставлять бюллетени в труднодоступные районы с помощью БПЛА. «Это позволит реализовать свое избирательное право оленеводам, рыбакам, морякам, метеорологам, вахтовикам», – перечислил спикер.

«Особенность этой избирательной кампании также и в том, что в качестве кандидатов на выборах разного уровня участвовали более полутора тысяч ветеранов СВО. Также они принимали участие в работе общественных штабов по наблюдению за выборами и входили в состав сообщества общественных наблюдателей. Мандаты получили более тысячи человек. Теперь герои спецоперации подключаются к постоянному обновлению российской политической системы», – подчеркнул Брод.

Ранее в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, на которой обсуждались итоги Единого дня голосования в 2025 году, сообщает Кремль. «Я хочу сказать, что система за эти годы, кстати, поднаторела. Она стала невероятно устойчивой и в то же время очень динамичной. Поэтому мы, учитывая то, что в приграничных у нас происходит регионах, мы приняли все меры безопасности», – сказала глава ЦИК.

«В этом году, несмотря на все сложности со связью из-за этих БПЛА, у нас рекордное количество заявок было: у нас в 24 регионах проходило дистанционное электронное голосование – рекордное количество заявлений, более 1 млн 700 тыс., и проголосовало 90,5%, такая явка», – добавила она.

Глава ЦИК обратила отдельное внимание на активное участие ветеранов спецоперации в выборах. «У нас выдвигались 1663 кандидата – участники СВО, из них избраны 1035. Отказов практически не было», – отметила Памфилова.

Путин, между тем, указал на необходимость поблагодарить избирателей за участие в выборах. «Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», – подчеркнул глава государства.

14 сентября в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), в ходе которого были избраны 21 глава региона, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года.