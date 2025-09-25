Авиаэксперт: Столкновения самолетов на земле – не редкость для авиации

Эксперт Пантелеев назвал главные причины ЧП с самолетами на земле

Tекст: Татьяна Косолапова

В московском аэропорту Шереметьево на рулежной дорожке самолет одной из авиакомпаний произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании «Россия», что привело к повреждению судна. После технического осмотра воздушного судна его отстранили от полетов.



«Столкновения воздушных судов на перроне во всем мире являются нередкими событиями – один-два раза в месяц в СМИ появляются сообщения о подобных инцидентах. Как правило, все оборачивается относительно небольшими потерями – повреждением двух воздушных судов, либо воздушного судна и наземной техники», – говорит Пантелеев.

Тем не менее, продолжает собеседник, сумма убытков может достигать десятков миллионов рублей при повреждении отдельных агрегатов самолета. В худшем случае речь может идти и о более значительных суммах, но такие случаи крайне редки.

В данной ситуации, продолжает он, виновными могут быть диспетчеры, давшие ошибочное разрешение или предоставившие ошибочную информацию о том, что та или иная рулежная дорожка свободна. Но ошибка может быть и на стороне наземных служб, когда самолет буксируют по перрону тягачом, или на стороне экипажа – если командир воздушного судна или второй пилот проигнорируют команду диспетчера. Поэтому в каждом случае не только столкновения, но и возникновения любой опасной ситуации проводится расследование, в ходе которого выявляются истинные причины события.

«Авиакомпании страхуют воздушные суда на случай ущерба, также ряд аэропортов страхует свою ответственность перед третьими лицами. Так что страховое покрытие для таких случаев есть. Достаточен ли его лимит для того, чтобы в полной мере компенсировать ущерб – зависит от того, какие именно повреждения получили воздушное судно», – заключил Пантелеев.

Ранее сообщалось, что следственное управление на транспорте СК приступило к выяснению обстоятельств соприкосновения двух лайнеров в аэропорту Шереметьево. На данный момент проводится процессуальная проверка по факту происшествия.