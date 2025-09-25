Мантуров сообщил о формировании заделов для новой госпрограммы вооружений 2027–2036

Tекст: Елизавета Шишкова

Вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости более активной работы на опережение в ответ на угрозы, которые содержатся в военных доктринах оппонентов России, передает ТАСС.

По его словам, соответствующие заделы уже формируются, и их реализация станет ключевым элементом новой госпрограммы вооружений на 2027–2036 годы.

Мантуров отметил, что ключевые параметры этой программы уже определены. Также он сообщил, что Минобороны и Генштаб России сформулировали задания по перспективным видам вооружений для всех родов войск.

Вице-премьер подчеркнул: «Комплекс угроз, обозначенных в военных доктринах наших оппонентов, требует еще более активной работы на опережение. Необходимые заделы для этого уже формируются, и их практическая реализация станет ключевым элементом новой государственной программы вооружений на 2027–2036 годы. Ее основные параметры в целом определены».

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что западные страны формируют среди европейцев мнение о неизбежности военного конфликта с Россией, используя антироссийскую истерию и информационные кампании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что против России ведется война, и сейчас проходит самый острый ее этап.