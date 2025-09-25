Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.3 комментария
Последствия замыкания проводки в детской больнице Москвы устранили
В одном из корпусов столичной детской больницы имени Филатова произошло замыкание при проведении плановых работ, последствия ЧП быстро устранили, сообщил департамент здравоохранения города.
Инцидент произошел во время плановых работ в электрощитовой одной из корпусов учреждения, передает РИА «Новости».
Последствия быстро устранили, а всех детей и сотрудников оперативно переместили в другие корпуса больницы на время инцидента.
Никто из пациентов, их родственников или персонала не пострадал. Больница продолжает работать в обычном режиме, угрозы для пациентов или инфраструктуры не возникло.
В 2021 году в детской психоневрологической больнице на севере Москвы произошло замыкание электропроводки, из здания эвакуировали около 115 человек.