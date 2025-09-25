Последствия замыкания проводки в детской больнице Москвы устранили

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел во время плановых работ в электрощитовой одной из корпусов учреждения, передает РИА «Новости».

Последствия быстро устранили, а всех детей и сотрудников оперативно переместили в другие корпуса больницы на время инцидента.

Никто из пациентов, их родственников или персонала не пострадал. Больница продолжает работать в обычном режиме, угрозы для пациентов или инфраструктуры не возникло.

В 2021 году в детской психоневрологической больнице на севере Москвы произошло замыкание электропроводки, из здания эвакуировали около 115 человек.