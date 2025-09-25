  • Новость часаВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    25 сентября 2025, 08:23 • Новости дня

    EUObserver: ЕС не будет вводить ограничения в отношении туристов из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз не намерен вводить дополнительные официальные запреты для российских туристов, при этом обсуждается публикация новой стратегии по туризму, сообщил EUObserver.

    Портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз не собирается вводить официальные ограничения для туристов из России, передает ТАСС.

    Российские граждане смогут и дальше посещать страны ЕС, несмотря на обсуждаемые внутри союза санкции против туристического сектора.

    Одновременно с этим Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к российским туристам, приезжающим в Европу. Данный документ планируют обнародовать к концу текущего года. Один из дипломатов отметил, что эта стратегия, вероятнее всего, будет носить необязательный характер и окажется значительно мягче действующих пакетов санкций ЕС.

    Ранее Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз планировал установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    24 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России

    Rzeczpospolita: ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти, пишет Rzeczpospolita.

    Новые тарифы затронут только Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами ЕС, продолжающими импортировать российскую нефть и финансировать, по мнению Брюсселя, конфликт на Украине, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Reuters.

    «Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Евросоюз», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу искать альтернативные источники топлива за пределами России.

    Ранее ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента США Дональда Трампа об Украине на полях Генеральной Ассамблеи ООН вызвали ажиотаж среди европейских политиков, пишет Politico.

    При этом большинство чиновников и дипломатов Евросоюза остаются скептичными и не рассматривают слова американского лидера как намек на пересмотр курса Вашингтона, отмечает Politico.

    По информации издания, после нескольких месяцев попыток европейских стран убедить Трампа усилить санкции против России вера в поддержку США в Европе заметно ослабла, передает ТАСС.

    «Сегодня он говорит одно, завтра – другое», – заявил один из неназванных представителей окружения президента Франции Эммануэля Макрона.

    В публикации отмечается, что Трамп в соцсети Truth Social написал о якобы возможности Украины отвоевать что-либо при поддержке ЕС и НАТО. При этом, как подчеркивает Politico, такие заявления противоречат его прежним словам о невозможности победы Киева в конфликте и необходимости перехода к переговорам.

    Ранее Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2025, 20:16 • Новости дня
    Захарова назвала удар по КТК в Новороссийске предупреждением ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    «Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам», – указала дипломат, передает РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Европейскому союзу следует быть готовым к тому, что Киев будет «оттачивать террористические навыки по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».

    Напомним, в результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители.

    Среди объектов, пострадавших от массированной атаки беспилотников в Новороссийске, оказалось административное здание Каспийского трубопроводного консорциума. Также повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 07:13 • Новости дня
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат Европарламента Кинга Гал заявила о разгорающемся скандале вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

    СМС-сообщения касаются сделки между ЕС и МЕРКОСУР (торгово-экономический союз в Южной Америке), сообщила Гал, передает РИА «Новости».

    Эти секретные сообщения пропали так же, как в случае со скандалом с Pfizergate, указала евродепутат.

    По словам парламентария, ситуация вновь демонстрирует отсутствие прозрачности в Еврокомиссии и требует реальной открытости в институтах ЕС, без секретных переговоров и исчезающих сообщений.

    В августе 2025 года газета New York Times сообщала, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, связанную с закупками вакцин для ЕС.

    В мае Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 23:00 • Новости дня
    Захарова призвала главу ЕК предложить Киеву «сесть и не ерзать» на переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с премьер-министром Китая Ли Цяном, на которой попросила Пекин «использовать влияние», чтобы «побудить Россию сесть за стол переговоров».

    «А свое место за столом переговоров, которое столько месяцев истерично требует ЕС, Урсула через кого лоббирует?» – задалась вопросом дипломат в Telegram-канале и тут же ответила на него.

    Россия сидела за столом переговоров еще весной 2022 года, пока Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим, напомнила Захарова.

    «Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там «использовали влияние» и «побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать»? Хотя кто в Лондоне ее будет слушать…», – заметила представитель МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Еврокомиссия предложила включить ограничения в сфере туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затронув туруслуги на территории России.


    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 12:19 • Новости дня
    Песков заявил о желании американских корпораций вернуться в Россию

    Песков сообщил о заинтересованности западных корпораций в реинкарнации в России

    Tекст: Вера Басилая

    Американские корпорации заинтересованы в «реинкарнации» на российском рынке, ExxonMobil является лишь одной из компаний, рассматривающих такие планы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал сообщения о возможном возвращении американской нефтяной компании ExxonMobil в Россию, отметив, что это не единственная западная компания, проявляющая интерес к российскому рынку, передает радио РБК.

    «Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать свое присутствие на российском рынке», – заявил Песков.

    Он добавил, что американский бизнес мог бы получить значительные выгоды от торгово-экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами.

    Песков подчеркнул, что российские власти готовы к возвращению иностранных компаний, и добавил, что подход России к этому вопросу хорошо известен западным партнерам.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности видеть европейские компании на российском рынке.

    Путин исключил возможность предоставления для них особых условий при возвращении.

    Глава государства отметил, что западные политические круги оказывали давление на бизнес, в результате чего компании покинули Россию.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 12:06 • Новости дня
    Песков назвал Россию неотъемлемой частью системы европейской безопасности

    Песков заявил о невозможности безопасности Европы без России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны не смогут выстроить свою безопасность, если это будет наносить ущерб интересам России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия остается интегральной частью европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК. По его словам, европейские страны не смогут выстроить свою безопасность, если это будет наносить ущерб интересам России.

    Песков указал, что обсуждения вопросов европейской безопасности без участия Москвы либо в ущерб интересам России не имеют под собой оснований и на самом деле представляют опасность. Представитель Кремля отметил, что независимо от текущей политической ситуации Россия всегда будет частью системы европейской безопасности.

    Ранее Песков заявил, что Запад не захотел разрешить первопричины украинского кризиса.

    Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что ЕС не собирается учитывать интересы России в гарантиях безопасности Киеву.

    Президент России Владимир Путин отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    Лавров провел встречу с главой МИД Словакии в Нью-Йорке

    Лавров встретился с Юраем Бланаром на сессии Генассамблеи ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его словацким коллегой Юраем Бланаром.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Словакии Юраем Бланаром на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Переговоры состоялись в рамках мероприятий недели высокого уровня, как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В публикации МИД России добавили фотографию, подтверждающую факт встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В первый день ГА ООН в графике Лаврова запланированы не менее десяти полноформатных переговоров. Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут переговоры в 19.00 мск в среду.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    АТОР рекомендовала оформить биометрический паспорт для поездок по «шенгену»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) посоветовала туристам получить биометрический заграничный паспорт из-за ограничений на признание пятилетних документов в ряде стран Шенгенской зоны.

    Оформление биометрического заграничного паспорта рекомендуется всем туристам, независимо от возраста, чтобы избежать проблем при въезде в ряд государств Шенгенской зоны, сообщили в АТОР, передает РИА «Новости».

    В АТОР напомнили, что такие страны, как Литва, Латвия, Дания, Франция, Чехия и Эстония, перестали признавать пятилетние российские загранпаспорта.

    Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что универсальная практика признания российских паспортов в Шенгенской зоне пока не сформировалась, но большинство стран склоняется к признанию только биометрических документов.

    Он подчеркнул, что во всем мире внедряются автоматизированные системы контроля, рассчитанные именно на биометрические паспорта.

    Мурадян добавил, что биометрические документы служат дольше, рассчитаны на десять лет, имеют большую износостойкость, а также содержат больше страниц для виз и штампов. По его словам, новые правила могут быть введены в любой момент.

    В 2024 году АТОР сообщал, что в 2023 году почти каждый пятый россиянин, подавший заявку на шенгенскую визу, получил отказ.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 13:41 • Новости дня
    Генконсульство: Двое россиян остаются без сознания после ДТП в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В реанимации в турецких медучреждениях после аварии в турецкой провинции Анталья остаются без сознания двое российских граждан, сообщило российское генконсульство в этом регионе.

    К 12.00 мск в больницах остаются 10 российских граждан, двое из них находятся в реанимации без сознания, сообщили в генконсульстве ТАСС.

    Медицинские услуги оказываются пострадавшим в необходимом объеме на основании страховых полисов, добавили там.

    Напомним, автобус попал в аварию в городе Анталья в Турции, в нем было несколько российских туристов. Часть из них после аварии смогли вернуться в свои отели.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    Сийярто заявил о намерении продолжать энергетическое сотрудничество с Россией

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Венгрия рассчитывает и далее получать российские энергоресурсы, несмотря на заявления Еврокомиссии.

    О позиции Будапешта в отношении сотрудничества с Москвой в энергетике рассказал Петер Сийярто после встречи с Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Глава венгерского МИД отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов для Венгрии и выразил намерение продолжать сотрудничество в этой сфере.

    Он отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, и Венгрия настроена продолжать сотрудничество. Министр особо выделил, что национальный интерес страны связан с необходимостью надежных поставок энергоносителей.

    «Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов очень практический вопрос. Дело в географии, в той инфраструктуре, которая есть. Если поставки из России прекратятся, то того, что поступает по трубопроводу из Хорватии нам просто будет недостаточно, даже пропускная способность этого трубопровода недостаточно высока», – пояснил Сийярто.

    Кроме вопросов энергетики, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине. Сийярто отметил, что Венгрия долгое время сталкивается с последствиями этого конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС, отметив, что тарифы затронут Венгрию и Словакию.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 08:12 • Новости дня
    Губернатор заявил о перспективах возвращения ExxonMobil в проект «Сахалин-1»

    Губернатор Лимаренко заявил о возможном возвращении ExxonMobil в проект «Сахалин-1»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ президента России Владимира Путина о передаче долей в «Сахалине-1» создал условия для возможного возобновления участия американской компании ExxonMobil в энергетическом проекте, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    Указ президента России о правилах передачи доли в проекте иностранному участнику предоставил шанс на возвращение в «Сахалин-1» компании ExxonMobil, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на форуме «Энергия Сахалина», передает РИА «Новости».

    Губернатор пояснил, что действующий указ позволяет рассмотреть возможность участия американской компании в проекте при условии выполнения финансовых обязательств по соглашению о разделе продукции. В частности, иностранный участник должен внести на счет российского юридического лица сумму накопленных взносов в ликвидационный фонд, который предназначен для финансирования работ по ликвидации и консервации месторождений по завершении проекта.

    Exxon Neftegaz limited, дочерняя компания ExxonMobil, владела 30% в проекте до марта 2022 года и сейчас находится в процессе выхода. Власти России планируют продать ее долю до 1 января 2026 года. Японская Sodeco и индийская ONGC сохранили свои доли, однако новые требования, утвержденные правительством России этим летом, адресованы только им, а ExxonMobil в них не упоминается.

    Ранее оператором «Сахалина-1» была Exxon Neftegaz limited, но после введения ограничительных мер ее права и обязанности были переданы российскому оператору, связанному с «Роснефтью». Структура «Сахалинморнефтегаз-Шельф» теперь управляет 20% доли в проекте. В состав «Сахалина-1» входят три морских месторождения, а основные поставки нефти осуществляются через терминал Де-Кастри в Хабаровском крае.

    Ранее в августе президент России Владимир Путин подписал указ, в котором определил условия для передачи доли иностранным участникам в проекте.

    Иностранная компания должна заключить договоры на поставку необходимого импортного оборудования и содействовать отмене санкций, мешающих функционированию проекта «Сахалин-1».

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 08:36 • Новости дня
    Полиция Таиланда задержала россиянина за нелегальный прокат мотоциклов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На курортном острове Пханган 30-летний гражданин России организовал прокат мотоциклов без разрешения, его задержали сотрудники местной полиции.

    Туристическая полиция Таиланда задержала россиянина на острове Пханган за нелегальный бизнес по аренде мотоциклов, передает ТАСС.

    В качестве вещественных доказательств были изъяты 10 мотоциклов, а задержанному предъявили обвинения в ведении предпринимательской деятельности без разрешения на работу.

    Установлено, что гражданин России находился в Таиланде по туристической визе. Он признался, что в течение шести месяцев сдавал мотоциклы иностранным туристам и зарабатывал на этом до 150 тыс. батов ежемесячно. Основная клиентура задержанного также состояла из иностранных гостей курорта.

    По законам Таиланда, подобное нарушение может повлечь за собой штраф или депортацию. Иностранцы обязаны получать рабочую визу и специальное разрешение для ведения любой предпринимательской деятельности в стране.

    Ранее в Таиланде задержали 20-летнего российского гражданина, его подозревают в торговле запрещенными веществами, молодому человеку грозит наказание вплоть до смертной казни.

    Также из Таиланда выдворили видеоблогера Тимура Збарского после аннулирования его долгосрочной визы за поездку по зоне конфликта на границе с Камбоджей.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 08:56 • Новости дня
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева, сообщила Financial Times.

    Европейские страны опасаются, что Дональд Трамп может обвинить их в военных неудачах Киева, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    По данным издания, президент США в течение нескольких месяцев добивался от Киева признания российских территорий, однако недавно изменил позицию, отметив в Truth Social, что Украина «могла бы вернуть все свои земли» при поддержке Евросоюза.

    Некоторые европейские чиновники считают, что Трамп стремится возложить всю ответственность за поддержку Украины именно на Европу. Представитель Германии заявил, что американский лидер «задал очень высокую планку», а другой источник в ЕС полагает, что Трамп готовит для себя «запасной выход» для обвинения Европы в случае провала.

    Собеседники Financial Times отмечают, что в Евросоюзе многие уже не считают Трампа надежным союзником. При этом в некоторых европейских правительствах его позиция вызвала положительный отклик.

    Ранее Трамп публично призывал страны Европы немедленно прекратить закупки российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    Комментарии (0)
