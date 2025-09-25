Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.0 комментариев
EUObserver: ЕС не будет вводить ограничения в отношении туристов из России
Европейский союз не намерен вводить дополнительные официальные запреты для российских туристов, при этом обсуждается публикация новой стратегии по туризму, сообщил EUObserver.
Портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз не собирается вводить официальные ограничения для туристов из России, передает ТАСС.
Российские граждане смогут и дальше посещать страны ЕС, несмотря на обсуждаемые внутри союза санкции против туристического сектора.
Одновременно с этим Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к российским туристам, приезжающим в Европу. Данный документ планируют обнародовать к концу текущего года. Один из дипломатов отметил, что эта стратегия, вероятнее всего, будет носить необязательный характер и окажется значительно мягче действующих пакетов санкций ЕС.
Ранее Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций.
Евросоюз планировал установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.
Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.