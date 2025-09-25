  • Новость часаВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Президент Ботсваны объявил о планах приобрести контроль над De Beers
    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12
    ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы
    Уолтц: Европа не должна покупать нефть у России и просить о поддержке Украины
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    12 комментариев
    25 сентября 2025, 07:58 • Новости дня

    Российские войска взяли Северск в огневой мешок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Северск оказался окружен российскими войсками с трех направлений, что существенно осложнило переброску резервов со стороны Киева, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска взяли город Северск в огневой мешок, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что город фактически окружен с трех направлений. «Северск уже находится в огневом мешке. Наши силы обходят город с севера, юга и западной стороны», – заявил он.

    По информации Кимаковского, украинские военные пытаются перебросить дополнительные резервы на этот участок фронта. Он подчеркнул, что в районе города продолжаются тяжелые бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска остается около шести километров. Кимаковский заявил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    24 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители

    Губернатор Кондратьев сообщил о гибели двух человек при атаке на Новороссийск

    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что удары БПЛА пришлись по центральной части города, в районе гостиницы «Новороссийск», в дневное время. По его словам, предварительно известно о двух погибших и трех раненых. Пять жилых домов, включая многоквартирные, и здание гостиницы были повреждены.

    Кондратьев добавил, что отражение атаки продолжается, все экстренные службы работают на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку 16 беспилотников на Севастополь, повреждений инфраструктуры в городе нет.

    В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 24 сентября перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (12)
    24 сентября 2025, 11:19 • Новости дня
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот рассуждал о возможности «возврата территорий» Украиной и «слабости» России.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

    При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

    По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

    Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    Минченко объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России

    Политолог Минченко: Российский бюджет сохранит социальный характер на фоне роста военных расходов

    Минченко объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Необходимость повышения налогов в России объясняется новыми задачами в обороне и безопасности, вызванными проведением СВО и милитаризацией Европы. Москва должна быть готова дать ответ на все актуальные вызовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Минфин внес в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2026 год.

    «У России есть вопросы с наполняемостью бюджета, связанные с международной конъюнктурой, санкциями и СВО. Рост расходов на безопасность объясняется новыми вызовами и задачами в части развития беспилотной авиации, а также станкостроения», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Кроме того, спикер напомнил про усиливающуюся милитаризацию большинства стран ЕС. «Планы по массовому вооружению Европы становятся реальной угрозой для России. Европейские государства уже не скрывают своих планов вступить с нами в прямую конфронтацию в ближайшие 10 лет», – продолжил спикер.

    «Россия не может недооценивать эту проблему. Именно поэтому необходимо укреплять оборону. Наша страна должна предпринять все действия, чтобы как минимум упредить потенциальное нападение, а в идеале – вообще отбить у европейских стран желание воевать с нами», – указал собеседник.

    При этом, отметил аналитик, российская экономика демонстрирует высокий уровень устойчивости. «Чтобы не допустить стагнации, у Минфина было два сценария: включать печатный станок, подстегивая инфляцию, или создать дополнительную налоговую нагрузку. Очевидно, оптимальным вариантом является второй», – подчеркнул эксперт.

    «Между тем, бюджет России сохраняет свой социальный характер, предполагающий полное выполнение всех обязательств, продолжение действия мер по повышению демографии, выделение дополнительных ресурсов на здравоохранение», – резюмировал политолог.

    Ранее Минфин России внес в правительство законопроекты о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также об отдельных изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы. Документы предполагают изыскание дополнительных средства на безопасность, в том числе за счет налоговых изменений.

    Так, с 2026 года стандартная ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, таких как продукты, лекарства, товары для детей. В сфере игорного бизнеса вводятся новые налоги: букмекеры будут платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль. Это повысит прозрачность отрасли и обеспечит учет реальных финансовых результатов компаний.

    «Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом», – говорится в комментарии ведомства.

    «Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса», – детализирует Минфин.

    Также на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается выделение свыше 41 трлн рублей – это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку. «Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения», – указывается в сообщении.

    Комментарии (19)
    24 сентября 2025, 13:21 • Новости дня
    Минобороны рассказало об успехах штурма Купянска

    Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске

    Минобороны рассказало об успехах штурма Купянска
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, в частности в Купянске Харьковской области они овладели 115 зданиями.

    Кроме того, завершается освобождение населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике (ДНР), где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки, Староверовки в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, уничтожены британская бронемашина Snatch, три орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, семь РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле населенных пунктов Андреевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бочково, Волчанском и Охримовкой.

    При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм гаубицу TRF1, станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в ДНР южнее Клебан-Быкского водохранилища. За минувшие сутки в этом районе освобождены более 4,5 кв. км территории. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Иванополья, Ильиновки, Константиновки, Нелеповки и Северска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, пять складов с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, танковой, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Новопавловки, Петровки, Родинского и Торского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 535 военнослужащих, уничтожены две бронемашины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты около Маломихайловки в Днепропетровской области, вблизи Новогригоровки, Полтавки и Успеновки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 315 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним в среду глава харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил о невозможности ротации ВСУ в Купянске.

    А военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переброске нацбатов ВСУ в Купянск.

    Комментарии (6)
    24 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским получил информацию о готовящемся наступлении ВСУ, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США, сообщает The Wall Street Journal.

    Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

    По сведениям издания, Трампа информировали о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки разведывательных служб» США.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп снова оказался в альтернативной реальности, где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Трамп перешел в партию войны на Украине.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Эксперт Козюлин: Трамп переложил всю ответственность за конфликт на Украине на Брюссель и Киев

    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев. США он отводит роль «бенефициара» конфликта, но его геополитические интересы лежат далеко за пределами Европы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава Белого дома заявил о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах».

    «Слова Трампа о якобы способности Украины при поддержке Евросоюза «вернуть всю территорию в ее изначальных границах» адресованы евроатлантистам и Киеву. Сами по себе они потеряли большую часть былого значения для США. Но ради продажи вооружения и загрузки американского военно-промышленного комплекса глава Белого дома продолжает убеждать украинцев и европейцев в их силе», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Также этим заявлением Трамп перекладывает всю ответственность и тяготы за продолжение украинского кризиса именно на Брюссель и Киев. Он указывает, что США будут участвовать в конфликте весьма опосредованно – только путем продажи оружия, и только за европейские деньги. При этом, очевидно, что геополитическим приоритетом для главы Белого дома является Азиатско-Тихоокеанский регион», – продолжил спикер.

    «По сути, Трамп сказал то, что от него хотят услышать в Брюсселе и Киеве – что он верит в их способность «взять Москву». Американской же стороне в этой ситуации он отводит роль наблюдателя и «бенефициара» конфликта. При этом, я думаю, в реальности президент США понимает абсурдность этих утверждений и прекрасно осознает, что ВСУ даже при помощи европейских членов НАТО не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО», – продолжил аналитик.

    «Также я не думаю, что президент США как-то скорректировал свою позицию в отношении Москвы в данном контексте. К тому же, у Евросоюза попросту нет столько денег, чтобы кратно увеличить закупки вооружения для Украины. Поэтому, судя по всему, военные поставки из США в Европу будут идти примерно в прежнем режиме», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а, возможно, «пойти еще дальше». С таким заявлением глава он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно». Глава Белого дома добавил, что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Американский лидер сравнил Россию с «бумажным тигром».

    «Когда жители Москвы и всех великих городов узнают, что на самом деле происходит в этой войне, как трудно достать бензин из-за длинных очередей, обо всем том, что происходит в рамках их экономики военного времени, при которой большая часть средств идет на войну против Украины – страны с великим духом, который только крепнет, – Украина сможет вернуть себе свои территории», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер считает, что у России «большие экономические проблемы», и украинской стороне «пора действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», – отметил глава США.

    Сам Зеленский отметил, что он «немного удивлен» заявлением Трампа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Вопреки заявлению Трампа, российская армия уверенно продвигается вперед в зоне проведения СВО. Тем не менее, западные СМИ ликуют после публикации американского президента.

    «Трамп изменил свою позицию по одному из ключевых внешнеполитических вопросов своего президентского срока, отказавшись от требования, чтобы Украина уступила часть своей территории для заключения мирного соглашения с Россией», – пишет The New York Times. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Украине и склонность к Владимиру Путину».

    Впрочем, на Украине не все разделяют такого восторга. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что Трамп хочет показать Путину «кузькину мать» ценой жизней украинцев, а Зеленский этому очень рад. «А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну», – возмутился Гончаренко.

    В российском экспертном сообществе сходятся во мнении, что слова главы Белого дома – тонкий троллинг Зеленского и европейцев. «Трамп убедился в тупиковости предшествующих подходов. Изменений не происходит, урегулирование не приближается, грозить карами без реализации чревато утратой доверия к угрозам. Соответственно, надо менять тактику, что и объявлено», – написал политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его мнению, Украину и Европу поощрили к действиям: «мол, покажите, что вы можете, вы же можете, я знаю. Но сами, пожалуйста. Черт-то не так страшен, как малюют, вам по силам...». «Задача, однако, поставлена невыполнимая, и когда это выяснится, будет предложена новая попытка договориться. Такова гипотеза», – пояснил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. «Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам», – детализировал он.

    «Фактически президент США вчера дистанцировался от процесса урегулирования. А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – прогнозирует аналитик в своем Telegram-канале.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ

    Российские войска продолжили зачистку Кировска от остатков 63-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировске на краснолиманском направлении российские силы уничтожают последние подразделения украинской 63-й механизированной бригады.

    Российские войска проводят зачистку населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что операция направлена против остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве уточнили: «В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ».

    Подробности о ходе операции и количестве уничтоженных украинских военнослужащих пока не сообщаются. Ситуация в районе Кировска продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

    Российские войска предотвратили контратаку ВСУ, уничтожив скопление техники с помощью FPV-дронов в районе Кировска на краснолиманском направлении.

    В ходе отступления подразделения ВСУ, покидавшие Кировск на краснолиманском направлении, открывали огонь по местным жителям и разрушали инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 13:31 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом

    Tекст: Мария Иванова

    Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были уничтожены два катера ВСУ с десантом, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и производственным цехам предприятия «Мотор Сич», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

    Средствами ПВО в течение суток сбиты семь управляемых авиабомб и 202 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 435 беспилотников, 630 ЗРК, 25 233 танка и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 29 888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 513 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили две пусковые установки и РЛС AN/MPQ-65 ЗРК Patriot

    За день до этого ВС России поразили предприятие авиапрома и инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

    За прошлую неделю российские войска нанесли четыре групповых удара по связанной с ВСУ инфраструктуре.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12

    Два человека погибли, девять госпитализированы после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она уточнила, что двое пострадавших скончались на месте, девять были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии и транспортируются в краевую больницу. Еще троим оказали амбулаторную помощь.

    Ранее власти города сообщали о двух погибших и одиннадцати пострадавших после удара. Власти отмечают, что всего повреждения получили двадцать автомобилей и семь жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

    Атака беспилотников произошла в дневное время в центральной части города в районе гостиницы. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, которых доставили в больницу с травмами средней тяжести.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, и два человека погибли.

    Комментарии (4)
    24 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов на Новороссийск достигло 11

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, погибло два человека.

    Одиннадцать человек получили ранения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, передает ТАСС. По словам мэра города Андрея Кравченко, из пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней тяжести, еще пятеро – легкие травмы.

    Кравченко сообщил: «Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – [в] легкой степени тяжести). Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет».

    Власти города проводят необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря в Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей. Власти города приняли решение временно прекратить выход всех плавательных средств. В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы.

    Комментарии (15)
    24 сентября 2025, 16:56 • Новости дня
    Бойцы «Запада» форсировали Жеребец и прорвали оборону ВСУ

    Минобороны: Войска «Запада» форсировали реку Жеребец и прорвали оборону ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Подразделения группировки «Запад» внезапно для проротивника преодолели водную преграду и проникли в глубину украинской обороны на краснолиманском направлении, завершив окружение Кировска.

    Подразделения группировки войск «Запад» форсировали реку Жеребец на краснолиманском направлении, воспользовавшись эффектом внезапности и вклинились в оборону ВСУ, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Противник заранее оборудовал укрепленные позиции вдоль реки, которая служила естественной преградой для продвижения российских войск.

    По информации ведомства, соединения «Запада» завершают освобождение населенного пункта Кировск. ВСУ сосредоточили на этом участке три бригады, всего до 19 батальонов. В обороне использовали тактику, характерную для урбанизированных районов Донбасса: каждый дом и подвал были превращены в укрепленные опорные пункты, а подходы к ним минировались и перекрывались инженерными заграждениями.

    Российские военные проводят зачистку Кировска от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. Лесистая местность и возвышенности вокруг населенного пункта позволяли противнику маскировать позиции, что осложняло наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за одну ночьуничтожили 70 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и в Купянске Харьковской области овладели 115 зданиями.

    Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    В Туапсе два человека госпитализованы после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки на Туапсе ранены взрослый и подросток, оба доставлены в больницу с травмами средней тяжести.

    Два человека, среди которых несовершеннолетний, получили ранения в результате атаки украинских дронов в Туапсе, передает оперштаб Краснодарского края в Telegram. В сообщении говорится: «Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести».

    По данным оперативного штаба, угрозы жизни пострадавшим нет, врачи оказывают им необходимую помощь. Власти отметили, что городской инфраструктуре не нанесено повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, украинские беспилотники нанесли удар по центру Новороссийска, в результате чего погибли два человека, повреждены пять жилых домов и здание гостиницы.

    В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров.

    А в Сочи на фоне этой угрозы эвакуировали отдыхающих с городских пляжей.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Уолтц пригрозил России «кнутом и пряником» Трампа
    Уолтц пригрозил России «кнутом и пряником» Трампа
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox заявил, что американский президент Дональд Трамп не шутит и к его словам стоит относиться серьезно, чтобы не оказаться, подобно Ирану, с несвоевременной болью осознания.

    «(Президент России Владимир)Путин, россияне, должны отнестись к посланию президента [серьезно]. Он не шутит. Иранцы с болью осознали, что он будет использовать не только пряник, но и кнут. <...> Буквально вчера мы передали это послание российскому президенту», – заявил он телеканалу Fox.

    Уолтц также назвал заявление Трампа «здравым смыслом», указав на якобы неоднократные нарушения воздушного пространства России, о которых сообщили Румыния, Эстония и Польша.

    На вопрос о возможности отмены ограничений на поставки американского оружия на Украину, Уолтц ответил, что это касается президента, военного министра Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

    «В целом, президент собирается сделать все, что потребуется, и он собирается сменить позицию, если потребуется, чтобы положить конец этой войне», – добавил он.

    Кроме того, Уолтц заявил, что европейские страны не могут одновременно приобретать нефть у России и обращаться за военной поддержкой на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей. При этом политолог Илья Ухов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Трамп встал на обамовские лыжи.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 11:06 • Новости дня
    Песков заявил о самом остром этапе войны против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Против Российской Федерации ведется война, и сейчас проходит самый острый ее этап, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Да, СВО – это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны, она достаточно судьбоносна», – сказал Песков в интервью радиостанции РБК, передает ТАСС.

    В этом противостоянии России нужно победить, чтобы спасти своих детей, внуков и будущее, указал он.

    Кроме того, Песков подчеркнул, что экономика страны полностью адаптировалась под нужды армии и обеспечивает фронт всем необходимым.

    Он напомнил, что ранее западные столицы неоднократно предрекали крах российской экономики, однако их прогнозы не сбылись.

    «Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой», – сказал Песков.

    Ранее Песков заявлял, что страны Североатлантического альянса вовлечены в боевые действия против России, этот военный блок де-факто воюет с Российской Федерацией.

    Комментарии (0)
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    Полиция Нью-Йорка не позволила Эрдогану перейти дорогу из-за кортежа Трампа
    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения

    За укреплением технологического суверенитета России стоят конкретные люди – изобретатели, создающие собственные, российские разработки. Как и почему они занялись изобретательством? Можно ли заработать на этом? Что мешает создавать изобретения – а что, наоборот, способствует этому? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали победители конкурса «Изобретатель года». Подробности

    Что напугало в ООН охрану президента Америки

    Сразу несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента, выступавшего на Генассамблее ООН. Зазвучали даже обвинения в адрес России и Китая. И если некоторые из этих происшествий выглядят скорее комично, то другие заставляют сомневаться в настоящем могуществе Соединенных Штатов Америки. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      0 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

      Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

      12 комментариев
    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

