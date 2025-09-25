Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
Уолтц пригрозил России «кнутом и пряником» Трампа
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox заявил, что американский президент Дональд Трамп не шутит и к его словам стоит относиться серьезно, чтобы не оказаться, подобно Ирану, с несвоевременной болью осознания.
«(Президент России Владимир)Путин, россияне, должны отнестись к посланию президента [серьезно]. Он не шутит. Иранцы с болью осознали, что он будет использовать не только пряник, но и кнут. <...> Буквально вчера мы передали это послание российскому президенту», – заявил он телеканалу Fox.
Уолтц также назвал заявление Трампа «здравым смыслом», указав на якобы неоднократные нарушения воздушного пространства России, о которых сообщили Румыния, Эстония и Польша.
На вопрос о возможности отмены ограничений на поставки американского оружия на Украину, Уолтц ответил, что это касается президента, военного министра Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.
«В целом, президент собирается сделать все, что потребуется, и он собирается сменить позицию, если потребуется, чтобы положить конец этой войне», – добавил он.
Кроме того, Уолтц заявил, что европейские страны не могут одновременно приобретать нефть у России и обращаться за военной поддержкой на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей. При этом политолог Илья Ухов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Трамп встал на обамовские лыжи.