Tекст: Ирма Каплан

«(Президент России Владимир)Путин, россияне, должны отнестись к посланию президента [серьезно]. Он не шутит. Иранцы с болью осознали, что он будет использовать не только пряник, но и кнут. <...> Буквально вчера мы передали это послание российскому президенту», – заявил он телеканалу Fox.

Уолтц также назвал заявление Трампа «здравым смыслом», указав на якобы неоднократные нарушения воздушного пространства России, о которых сообщили Румыния, Эстония и Польша.

На вопрос о возможности отмены ограничений на поставки американского оружия на Украину, Уолтц ответил, что это касается президента, военного министра Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

«В целом, президент собирается сделать все, что потребуется, и он собирается сменить позицию, если потребуется, чтобы положить конец этой войне», – добавил он.

Кроме того, Уолтц заявил, что европейские страны не могут одновременно приобретать нефть у России и обращаться за военной поддержкой на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей. При этом политолог Илья Ухов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Трамп встал на обамовские лыжи.