Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
ВСУ атаковали управление Черноморского биосферного заповедника в Херсонской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по зданию управления Черноморского биосферного заповедника в поселке Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области, рассказали в пресс-службе заповедника.
Как указали в пресс-службе, «террористический киевский режим совершил атаку на управление Черноморского биосферного заповедника в Железном Порту, применив беспилотник самолетного типа», передает ТАСС.
В результате удара в ночное время были повреждены помещения административного здания: выбиты окна, разрушены комнаты, вырваны двери. Возникло возгорание травы рядом со строением.
В момент атаки в здании находились эвакуированные сотрудники заповедника. В пресс-службе подчеркнули, что никто не пострадал. Сотрудники продолжили работу по сохранению природы региона, несмотря на сохраняющиеся угрозы, напомнив, что эвакуация управления из Голой Пристани была проведена после подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что в результате удара FPV-дроном ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Збурьевке три пенсионера получили осколочные ранения, двое госпитализированы.