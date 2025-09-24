Депутаты Госдумы одобрили расширение оснований для увольнения иностранцев

Tекст: Вера Басилая

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий основания для увольнения иностранных работников, передает ТАСС.

Документ предлагает включить в Трудовой кодекс норму, позволяющую работодателям расторгать трудовые договоры с иностранцами не только при федеральных ограничениях, но и при необходимости исполнения нормативных правовых актов субъектов России.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин. Сейчас уволить иностранного сотрудника можно только на основании федеральных законов, указов президента или постановлений правительства. Ограничения регионального уровня не могут быть самостоятельной причиной для прекращения трудового договора.

В пояснительной записке отмечается, что сложившаяся ситуация создает для работодателей правовую неопределенность. «Нарушение региональных ограничений влечет административную ответственность, тогда как отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе РФ не исключает риска признания увольнения незаконным со всеми правовыми последствиями», – говорится в документе. Законопроект призван устранить этот пробел.

Ранее правительство России поддержало инициативу расширить основания для увольнения иностранных сотрудников при установлении региональных квот и ограничений.