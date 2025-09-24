Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.6 комментариев
Гагин заявил о возможной атаке НАТО на военные склады Приднестровья
Военно-политический эксперт Ян Гагин выразил мнение, что НАТО может использовать Молдавию для атаки на советские склады в Приднестровье.
Силы НАТО могут попытаться захватить советские военные склады в Приднестровье при участии Молдавии, передает ТАСС. Такое мнение высказал военно-политический эксперт Ян Гагин, комментируя новые сообщения Службы внешней разведки России о планах Евросоюза по размещению военных подразделений в регионе.
Гагин заявил: «Можно предположить, что силы НАТО руками молдаван попытаются захватить эти склады». Он отметил, что склады представляют собой наследие советской военной группировки в Европе и остаются стратегически важными.
Эксперт считает, что Запад может использовать Молдавию для давления на Россию из-за успехов российских войск на Украине. По его словам, коллективный Запад, включая НАТО, вероятно, готовит Молдавию к такому сценарию, поскольку считает конфликт на Украине близким к завершению.
Гагин также выразил мнение, что Молдавия не обладает полной суверенитетом и следует в фарватере политики западных стран. По его оценке, в стране возможен «украинский сценарий» с размещением иностранных военных баз и усиливающейся русофобией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что страны Европы планируют оккупировать Молдавию под предлогом защиты от «угрозы с Востока». НАТО рассматривает территорию Молдавии как один из ключевых плацдармов для расширения своего военного присутствия в регионе. Президент Майя Санду выразила готовность передать Молдавию под контроль ВСУ и НАТО в обмен на сохранение своей власти.