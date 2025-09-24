Tекст: Дмитрий Зубарев

Силы НАТО могут попытаться захватить советские военные склады в Приднестровье при участии Молдавии, передает ТАСС. Такое мнение высказал военно-политический эксперт Ян Гагин, комментируя новые сообщения Службы внешней разведки России о планах Евросоюза по размещению военных подразделений в регионе.

Гагин заявил: «Можно предположить, что силы НАТО руками молдаван попытаются захватить эти склады». Он отметил, что склады представляют собой наследие советской военной группировки в Европе и остаются стратегически важными.

Эксперт считает, что Запад может использовать Молдавию для давления на Россию из-за успехов российских войск на Украине. По его словам, коллективный Запад, включая НАТО, вероятно, готовит Молдавию к такому сценарию, поскольку считает конфликт на Украине близким к завершению.

Гагин также выразил мнение, что Молдавия не обладает полной суверенитетом и следует в фарватере политики западных стран. По его оценке, в стране возможен «украинский сценарий» с размещением иностранных военных баз и усиливающейся русофобией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что страны Европы планируют оккупировать Молдавию под предлогом защиты от «угрозы с Востока». НАТО рассматривает территорию Молдавии как один из ключевых плацдармов для расширения своего военного присутствия в регионе. Президент Майя Санду выразила готовность передать Молдавию под контроль ВСУ и НАТО в обмен на сохранение своей власти.