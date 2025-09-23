Песков: Дата новых переговоров Путина и Трампа не определена

Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года

Tекст: Валерия Городецкая

По словам президента, дальнейшие решения о сохранении добровольных самоограничений будут приниматься на основе анализа складывающейся обстановки.

«Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», – сказал он, сообщает Telegram-канал Кремля.

Путин подчеркнул, что эта мера будет жизнеспособной только при условии аналогичных действий со стороны США. Он отметил, что Вашингтон не должен предпринимать шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение сдерживающих потенциалов между двумя странами.

Ранее Путин на совещании заявил о росте новых стратегических рисков в мире.

В августе Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине.