Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Песков: Дата новых переговоров Путина и Трампа не определена
Дата следующих контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Конкретная дата следующих контактов между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом еще не определена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока четкого понимания о дате следующего контакта двух президентов нет», – заявил Песков, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что Путин ценит конструктивные отношения с Трампом.
Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.
Песков также сообщал об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.