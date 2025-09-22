Песков сообщил о предстоящих важных заявлениях Путина на Совбезе

Песков: Путин собирался сделать важные заявления на оперативном совещании Совбеза

Tекст: Елизавета Шишкова

Ожидается, что президент России Владимир Путин выступит с важными заявлениями на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча пройдет после 14.00–14.30 по московскому времени. Песков подчеркнул: «В середине дня, где-то после 14.00–14.30, мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы ожидаем важное заявление президента Путина». Детали повестки заседания не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом по вопросам отношений с отдельными странами СНГ.