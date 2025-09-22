Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.9 комментариев
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза в середине дня, где ожидаются значимые заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча пройдет после 14.00–14.30 по московскому времени. Песков подчеркнул: «В середине дня, где-то после 14.00–14.30, мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза.
Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы ожидаем важное заявление президента Путина». Детали повестки заседания не уточняются.
