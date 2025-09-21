Москвичам пообещали облачную и теплую погоду в воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков и температура воздуха до плюс 22 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. В течение дня столбики термометров будут показывать от плюс 20 до плюс 22 градусов, а ночью с воскресенья на понедельник температура опустится до плюс 14 градусов.

Ветер в столице будет юго-западный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно прогнозу, удержится на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье синоптики прогнозируют температуру воздуха от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на понедельник температура понизится до плюс 11 градусов. Осадков также не ожидается.

