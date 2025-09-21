Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы

Tекст: Вера Басилая

Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что потенциальная катастрофа на Запорожской атомной электростанции из-за постоянных атак Вооруженных сил Украины может затронуть не только Запорожскую область, но и всю Европу.

«Киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», – заявил Балицкий.

По словам Балицкого, Запорожская АЭС продолжает функционировать благодаря защите России и самоотверженности сотрудников станции. Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы сохранить работоспособность объекта и предотвратить угрозу радиационной аварии на фоне продолжающихся атак.

Губернатор также обратил внимание на недостаточное освещение ситуации в иностранных СМИ, несмотря на недавние визиты журналистов из США, Бразилии, Чехии и Франции на станцию. Он отметил, что их репортажи замалчиваются, а эксперты МАГАТЭ, которых эвакуировали во время последней атаки дронов, ограничиваются только формальными докладами о радиационном фоне.

Балицкий выразил недовольство отсутствием решительных заявлений и осуждения обстрелов со стороны МАГАТЭ и западных стран. По его мнению, международное агентство и западные СМИ демонстрируют двойные стандарты и игнорируют угрозу безопасности миллионов людей ради политической конъюнктуры.

Он пообещал, что региональные власти и персонал ЗАЭС продолжат защищать станцию, восстанавливать разрушенное и рассказывать правду о ситуации, чтобы предотвратить опасные игры с ядерной безопасностью.

Ранее на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на опасность обстрелов Запорожской АЭС и подчеркнул ответственность Украины и западных стран за возможные последствия.