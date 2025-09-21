  • Новость часаПредставитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
    Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко «идти на Москву»
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    Зрители «Интервидения» рассказали, почему этот конкурс лучше «Евровидения»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    21 комментарий
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    19 комментариев
    21 сентября 2025, 04:55 • Новости дня

    Экс-глава Центра электронного декларирования Алеев отправился на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-глава акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев отправился в зону специальной военной операции.

    Согласно материалам суда, осужденный за взятку Александр Алеев отправился в зону СВО, передает РИА «Новости».

    В феврале Никулинский суд Москвы постановил изъять в пользу государства 25 млн рублей у бывшего главы Центра электронного декларирования Александра Алеева, полученных незаконным путем.

    Алеев обжаловал решение, но суд приостановил рассмотрение его жалобы из-за участия в СВО.

    «Приостановлено. Участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения», – сказано в документах суда.

    Алеев был арестован в марте 2023 года за взятку. Генеральная прокуратура в декабре 2024 года заявила, что Алеев и замначальника транспортно-логистического отдела ЗАО «Терминал Зеленоград – М» Артем Бережной признаны виновными соответственно в получении и даче взятки. Алеев был приговорен к десяти годам, Бережной – к пяти годам колонии.

    20 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы

    Балицкий заявил о риске катастрофы для Европы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная авария на Запорожской атомной электростанции из-за ударов ВСУ может привести к радиационным последствиям как для региона, так и для всей Европы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что потенциальная катастрофа на Запорожской атомной электростанции из-за постоянных атак Вооруженных сил Украины может затронуть не только Запорожскую область, но и всю Европу.

    «Киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», – заявил Балицкий.

    По словам Балицкого, Запорожская АЭС продолжает функционировать благодаря защите России и самоотверженности сотрудников станции. Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы сохранить работоспособность объекта и предотвратить угрозу радиационной аварии на фоне продолжающихся атак.

    Губернатор также обратил внимание на недостаточное освещение ситуации в иностранных СМИ, несмотря на недавние визиты журналистов из США, Бразилии, Чехии и Франции на станцию. Он отметил, что их репортажи замалчиваются, а эксперты МАГАТЭ, которых эвакуировали во время последней атаки дронов, ограничиваются только формальными докладами о радиационном фоне.

    Балицкий выразил недовольство отсутствием решительных заявлений и осуждения обстрелов со стороны МАГАТЭ и западных стран. По его мнению, международное агентство и западные СМИ демонстрируют двойные стандарты и игнорируют угрозу безопасности миллионов людей ради политической конъюнктуры.

    Он пообещал, что региональные власти и персонал ЗАЭС продолжат защищать станцию, восстанавливать разрушенное и рассказывать правду о ситуации, чтобы предотвратить опасные игры с ядерной безопасностью.

    Ранее на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на опасность обстрелов Запорожской АЭС и подчеркнул ответственность Украины и западных стран за возможные последствия.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2025, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы атаковали ночью предприятия украинского ВПК, куда входили объекты, связанные с разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», сообщили в Минобороны России.

    Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает ТАСС.

    Удар был направлен по объектам, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производству многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны России.

    Украинский ОТРК «Сапсан», созданный силами КБ «Южное» и завода «Южмаш», представляет собой многоцелевую ракету дальностью до 500 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России назвало видео о массовых убийствах в Буче постановкой киевских властей. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами

    Зеленский высказал Польше и Румынии идею совместной борьбы с дронами

    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины предложил Польше и Румынии координировать силы ПВО для совместного перехвата дронов, пролетающих вблизи их границ на западе страны.

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии согласованно сбивать беспилотники, угрожающие их воздушному пространству, передает передает РБК.

    По словам Зеленского, ПВО Украины сбивают все, что летит как на украинскую, так и на польскую территорию, и аналогично должна поступать Польша. Президент подчеркнул, что Румыния могла бы действовать по тому же принципу, ограничив операции западными районами, близкими к своим границам. Он уточнил, что на другие страны Киев не рассчитывает.

    На прошлой неделе Варшава и Бухарест сообщили о нарушениях своего воздушного пространства дронами. Польша зафиксировала около 20 беспилотников, которые сочла российскими, в ночь с 9 на 10 сентября. Минобороны России заявило, что удары наносились по западным регионам Украины, а объекты на территории Польши не планировались, использованные дроны не способны пролететь больше 700 км.

    В Румынии 14 сентября был обнаружен дрон у побережья Дуная близ Одесской области Украины, для перехвата которого были подняты два истребителя F-16. Аппарат, однако, изменил курс и вернулся на Украину. Российское посольство в Румынии назвало обвинения надуманными и необоснованными.

    Случаи нарушения воздушных границ привели к объявлению НАТО операции «Восточный часовой» по укреплению обороны. Глава МИД Польши допускал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, однако румынский президент идею не поддержал.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что такие меры могут привести к войне между НАТО и Москвой.

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Комментарии (8)
    21 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Первый канал

    Tекст: Ирма Каплан

    Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    «Победил Дык Фук, Вьетнам», – объявил Матвиенко во время подведения итогов.

    По словам члена жюри от России, композитора и продюсера, народного артиста России Игоря Матвиенко, выступление артиста из Вьетнама стало на конкурсе «образцово-показательным».

    «Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Матвиенко добавил, что в жюри «Интервидения» было очень сложно оценивать участников.

    «Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники», – признался член жюри от России.

    Артист Дык Фук из Вьетнама набрал по итогам конкурса 422 балла. Киргизия на втором месте с 373 баллами, Катар на третьем – с 369 баллами.

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды
    Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестеро военнослужащих одной из украинских бригад провели трое суток на позиции без связи и еды после того, как командование не вышло с ними на контакт, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование украинских войск оставило группу из шести военных на передовой без связи и продовольствия на три дня, передает ТАСС. Об этом рассказал военнослужащий 107-й отдельной бригады территориальной обороны, взятый в плен на харьковском направлении.

    «По показаниям пленного, он и пятеро его сослуживцев в течение трех суток находились на позиции без связи и еды. Командование про них забыло», – приводит агентство слова представителя российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти отправили взвод дезертиров к Оскольскому водохранилищу. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Депутаты Верховной рады заявили, что военные, оказавшиеся за границей, не хотят возвращаться на Украину.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 07:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и других городах Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепре произошло как минимум четыре серии взрывов. Не менее двух серий взрывов было в Павлограде, передает ТАСС.

    Также взрыв прозвучал в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Кроме того, трижды сообщалось о взрывах в Николаеве (Николаевская область Украины).

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «массированный удар нанесен по объектам врага в Днепропетровске и Павлограде», а также сообщают об «огромных пожарах в городах». По имеющимся данным, «пылают промышленные предприятия». «Применены более 40 дронов и три ракеты», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также прозвучал в Чернигове.

    Комментарии (2)
    20 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по складу ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаевской области были атакованы склад с боеприпасами и пункт размещения украинских военных, что привело к ощутимым потерям, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, удары были нанесены по складу боеприпасов и пункту размещения Вооружённых сил Украины в Николаевской области, передает РИА «Новости». Лебедев рассказал: «сообщают о прилетах в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ».

    Украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич ранее сообщали о серии взрывов в городе в ночь на субботу. По данным подполья, с места удара по пункту дислокации ВСУ вывезли не менее двух грузовиков с телами погибших, а также зафиксировано большое количество автомобилей скорой помощи.

    Лебедев отметил, что, по его оценке, число уничтоженных украинских военнослужащих может превышать 50 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье заявило о готовности противодействовать французским военным на Украине. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе вооруженных сил Украины под Одессой. Участники подполья заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2025, 12:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Березовое на Украине был освобожден военными группировки «Восток» в ходе продвижения, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки «Восток» продолжили наступление и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал Минобороны. Подразделения группировки продвигаются в глубину обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 08:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 149 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолетного типа в ряде российских регионов, включая Крым и акватории Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РФ.

    149 украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены системами ПВО за прошедшую ночь, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны уточняется, что атаки БПЛА фиксировались с 23.00 19 сентября до 06.00 20 сентября.

    Наибольшее число беспилотных аппаратов было сбито в Ростовской области – 40 единиц. В Саратовской области уничтожено 27, в Брянской – 18, в Самарской – 15, в Крыму – 12, в Волгоградской – восемь, в Белгородской – четыре. По два дрона было сбито над Воронежской и Калужской областями, еще по одному – над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. Также 15 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря и три – над Азовским морем.

    Ведомство подчеркнуло, что атаки были отражены силами дежурных расчетов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь. Минобороны ранее уничтожило 38 украинских дронов за один день. Разработчик рассказал о мерах защиты автовокзалов на юге России от атак беспилотников.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 07:32 • Новости дня
    Постпреды стран ЕС собрались обсудить санкции против России 26 сентября

    Tекст: Антон Антонов

    Постпреды стран Евросоюза соберутся 26 сентября, чтобы обсудить 19-й пакет антироссийских санкций, предложенный Еврокомиссией, следует из повестки заседания.

    Заседание назначено на 9.30 по брюссельскому времени (10.30 мск). Повестка включает согласование экономических ограничительных мер и персональных санкций в ответ на действия России, которые Евросоюз считает «дестабилизирующими ситуацию на Украине» и «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и и независимости Украины», передает РИА «Новости».

    В случае достижения договоренности на уровне постоянных представителей, пакет антироссийских мер должен быть технически утвержден странами ЕС на министерском уровне. После этого его опубликуют в официальном журнале Евросоюза, и санкции вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила свое предложение по новым санкциям. Она предложила санкции против компаний Китая за поддержку российского ВПК. Также Еврокомиссия выдвинула инициативу по санкциям против нефтяных компаний Китая и третьих стран.

    Евросоюз решил ввести ограничения против системы «Мир» за пределами России. Еврокомиссия предложила ввести санкции против 45 российских компаний. В частности, она выступила за рестрикции в отношении российских банков и инициировала полный запрет на сделки с Роснефтью. Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к искусственному интеллекту и геоданным, запретить россиянам операции с криптовалютами.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека

    Федорищев сообщил о гибели четырех человек при атаке БПЛА на Самарскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотников на территорию Самарской области погибли четыре человека, еще один получил ранения и находится под наблюдением врачей, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    В результате ночной атаки беспилотников в Самарской области погибли четыре человека, сообщил Федорищев в своем официальном аккаунте ВКонтакте.

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти региона поддерживают постоянную связь с пострадавшими семьями. Он пообещал, что им будет оказана необходимая помощь, включая материальную поддержку.

    Также губернатор сообщил, что в результате атаки пострадал еще один человек. По его словам, лучшие врачи региона сейчас делают все возможное, чтобы восстановить его здоровье.

    Минобороны сообщило, что в ночь на субботу в Самарской области было сбито 15 вражеских беспилотников.

    ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 08:44 • Новости дня
    Депутат заявил о ожидании освобождения Запорожья жителями региона

    Депутат Кувачев заявил о надежде жителей Запорожья на продвижение ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие жители подконтрольных Киеву районов Запорожской области надеются на скорейшее продвижение российских военных, рассчитывая на восстановление спокойствия и объединение с семьями, сообщил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

    По его словам, Жители временно подконтрольной Киеву части Запорожской области с надеждой ожидают продвижения российской армии вглубь региона, передает ТАСС. «Жители временно подконтрольных Киеву территорий, с которыми нам удается поддерживать связь, с надеждой и верой смотрят на продвижение российских войск. Они ждут возвращения в родную гавань, в состав России, и верят в скорое наступление мира и стабильности», – приводит агентство его слова.

    По информации депутата, особенно этого ждут семьи, которые были разделены из-за ситуации в регионе. Он подчеркнул, что люди лишены возможности свободно перемещаться из-за действий киевских властей, включая облавы силовых структур и территориальных центров комплектования, а также опасений потерять имущество, оставленное без присмотра.

    Кувачев выразил уверенность, что в скором времени вся Запорожская область будет освобождена и присоединится к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил о подготовке эвакуации мирных жителей с юга Запорожья украинскими властями. Российские войска нанесли удары по пригородам Запорожья. В Запорожье разбился истребитель Су-27 вооруженных сил Украины.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 00:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия примет конкурс «Интервидение» в 2026 году
    Саудовская Аравия примет конкурс «Интервидение» в 2026 году
    @ Natalya Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, сообщил ведущий конкурса от России певец Алексей Воробьев.

    «Мы рады сообщить о том, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году», – сказал Воробьев.

    Об этом стало известно после того, как все страны-участницы представили свои номера в рамках финального шоу «Интервидение».

    Итогом выступления участников стало попурри из русских песен: хор исполнил тему из песен «Подмосковные вечера» и «Конь» группы «Любэ», ведущие конкурса Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина спели «Эхо любви», Татьяна Куртукова – мотив своего хита «Матушка», а Клава Кока – «Трава у дома». елагея исполнила песню «Течет река Волга», а Александр Маршал вместе со всеми артистами исполнил строки из песни Басты «Сансара».

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 10:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками за сутки

    В Белгородской области сбили свыше 70 вражеских дронов

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате массовых атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, зафиксированы жертвы и пострадавшие.

    По разным районам региона ВСУ применили 161 беспилотник и провели 54 обстрела. Под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский районы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Белгородский район атаковали 13 дронов, десять из них сбиты. В результате повреждены автомобили и частные дома, в одном случае произошел пожар. В Борисовском районе зафиксировано пять атак дронами, три из которых были сбиты, ранены два бойца «Орлана». Валуйский округ подвергся восьми ударам БПЛА, большинство которых были подавлены, серьезных последствий не зафиксировано.

    В Волоконовском районе два FPV-дрона повредили хозпостройку и два частных дома. Грайворонский округ подвергся шести обстрелам и 18 атакам дронами, два из которых сбиты. В результате повреждены социальные объекты и транспорт, один автомобиль сгорел.

    В Краснояружском районе зафиксированы пять обстрелов и 61 атака дронами, 15 из которых сбили. В результате погиб мужчина, трое человек получили ранения, повреждены коммерческие объекты, хозпостройки и транспорт.

    Ракитянский район атаковали пять дронов, один был сбит, ранена женщина, повреждены автомобили и тепловоз. В Старооскольском округе ПВО сбила три беспилотника, последствий нет. По Шебекинскому округу выпущено три боеприпаса и нанесено 49 ударов дронами, большая часть была сбита, пострадали предприятия, дома и транспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Белгородской области объяснил, почему дроны не сбивают у границы.

    ВСУ за сутки на 19 сентября атаковали регион более чем 100 БПЛА. В результате пострадали мирные жители.

    Комментарии (24)
    20 сентября 2025, 15:13 • Новости дня
    ВС России «Искандером» уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области

    ВС России ракетным ударом «Искандера» разрушили С-300ПС в Черниговской области

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный удар комплекса «Искандер» уничтожил зенитный комплекс С-300ПС с оборудованием и транспортом в населенном пункте Прогресс в Черниговской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские военные нанесли ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС Вооруженных сил Украины в населенном пункте Прогресс в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В результате атаки были уничтожены радиолокационная станция подсветки наведения, две пусковые установки, кабина боевого управления, а также две единицы автотранспорта. На месте удара наблюдались вторичная детонация и возгорание. По информации военного ведомства, после поражения объекта к месту прибыли украинские эвакуационные группы.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове.

    Подполье заявило о поражении заводов дооснащения техники ВСУ в Днепропетровске.

    Минобороны сообщило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.

    Комментарии (0)
