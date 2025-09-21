Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Экс-глава Центра электронного декларирования Алеев отправился на СВО
Экс-глава акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев отправился в зону специальной военной операции.
Согласно материалам суда, осужденный за взятку Александр Алеев отправился в зону СВО, передает РИА «Новости».
В феврале Никулинский суд Москвы постановил изъять в пользу государства 25 млн рублей у бывшего главы Центра электронного декларирования Александра Алеева, полученных незаконным путем.
Алеев обжаловал решение, но суд приостановил рассмотрение его жалобы из-за участия в СВО.
«Приостановлено. Участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения», – сказано в документах суда.
Алеев был арестован в марте 2023 года за взятку. Генеральная прокуратура в декабре 2024 года заявила, что Алеев и замначальника транспортно-логистического отдела ЗАО «Терминал Зеленоград – М» Артем Бережной признаны виновными соответственно в получении и даче взятки. Алеев был приговорен к десяти годам, Бережной – к пяти годам колонии.